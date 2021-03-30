台商回流效應 桃園去年土地增值稅超收逾43億

桃園市去年因台商回流、土地交易活絡，土地增值稅超收43億3657萬元、超收達38.89％，創下歷年最佳成績。（資料照，記者謝武雄攝）

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市去年稅收達433億5764萬元，較預算數超收48億4444萬元，其中，以土地增值稅超收43億3657萬元、超收38.89％貢獻最多，也創下歷年最佳成績；桃園市地方稅務局長姚世昌分析，主因是台商回流、土地交易活絡所致。

地方稅務局今天在市議會工作報告，市議員黃景熙、陳美梅、蘇家明等人都很關心去年稅收狀況；姚世昌表示，去年超收48億餘元，單單土地增值稅就貢獻43億餘元，分析原因，除中美貿易戰導致台商回流，後疫情經濟時代來臨，物流業需地孔急，桃園鄰近機場、地理位置優異，也成為首選，去年工業用地土增稅就佔了整體土徵稅地4成，破億元的案件高達10餘筆，最大筆超過3億元，工業用地交易熱絡前所未見。

請繼續往下閱讀...

去年稅收負成長最嚴重的是房屋稅，實收87億722萬元，較預算短收4億278萬元、短收4.42%；姚世昌分析，主要也是受疫情影響，去年共有44家飯店申請停業或部分歇業，針對受影響部分，房屋稅由3％降至2％，短收4億餘元，另桃園捷運綠線等重大工程施工，受影響約4千多戶，短收約1000萬元左右。

去年桃園市地方稅超收第2名的是地價稅，實收85億6213萬元、超收3億4213萬元、超收5.16%；契稅實收21億2192萬元、超收2億8192萬元、超收15.32%；印花稅實收12億4766萬元，超收1億9766萬元、超收18.82%。

另市議員牛煦庭、李柏坊、舒翠玲、彭俊豪、簡智翔也關心「囤房稅」、「兩稅合一」對稅收影響；姚世昌提到，目前「囤房稅」是1.0版，由各縣市針對非自用住宅課徵1.5％到3.6％不等的房屋稅，桃園市是單一稅率2.4％，已經比很多縣市高，桃園約有1成房屋要課徵囤房稅；至於兩稅合一，最主要政策是將原有2年內買賣房屋課徵所得稅部分延長到5年，另預售屋、紅單銷售都納入管制，由於房屋買賣更嚴格，預估房屋買賣會有「逃跑期」及「冷凍期」，其中「逃跑期」土地增值稅會大幅增加、「冷凍期」會大幅減大，但長遠來看則是打平。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法