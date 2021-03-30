台商回台投資計畫奏效 沈榮津參加雙鍵化工宜蘭廠剪綵

雙鍵化工宜蘭廠落成，沈榮津（右4）肯定台商回台投資計畫奏效。（記者江志雄攝）

［記者江志雄／宜蘭報導］開發精密化學品的上市公司雙鍵化工，響應政府的台商回台投資計畫，投入20億元成立宜蘭廠，今天舉辦落成暨開工生產典禮，受邀參加剪綵的行政院副院長沈榮津說，希望產業界關鍵技術留在台灣，帶動國內產業升級。

雙鍵化工宜蘭廠投資20億元。（記者江志雄攝）

雙鍵化工1994年成立，營運總部設在新北市，位於五結鄉利澤工業區的宜蘭廠，土地面積將近3萬平方公尺，2018年開始投資建廠，分成2期開發，可提供200個工作機會。

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行政院副院長沈榮津（中）今天參加雙鍵化工宜蘭廠落成暨開工生產剪綵。（記者江志雄攝）

沈榮津在雙鍵化工董事長王棟海陪同下參加剪綵，宜蘭縣長林姿妙也到場祝賀，見證雙鍵邁向下一個重要里程碑，她歡迎企業界踴躍到宜蘭投資，一起拚經濟。

沈榮津說，雙鍵化工加入台商回台投資計畫，相中宜蘭設廠，成為頗具規模的投資案，國內產業若能持續升級，可望進一步帶動經濟成長，他以台積電為例，台灣半導體技術領先全球，期許產業界把關鍵技術留在國內，打造更多的「護國神山」。

今年2月底，雙鍵化工宜蘭廠取得宜蘭縣環保局核發的工廠試車核准函後，已啟動試車作業，主要生產各式酮類產品、高分子添加劑、光起始劑產品及數位印花墨水，終端產業範圍涵蓋電子、農業、廣告包材、傳統產業、工業、生活用品。

雙鍵化工表示，去年全球受疫情影響，各產業營運遭受衝擊，今年度疫情趨緩，市場需求逐步回溫，雙鍵提前布局宜蘭廠產能，滿足市場需求，日後運用第2期工程預定地擴增生產線，開發更多環保節能新材料，提升市場競爭力。

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