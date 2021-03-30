中捷沿線房市熱 四維國小站及南屯站土地開發基地招商

交通局展開四維國小站土地開發基地招商。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線已於3月25日恢復試營運，4月25日要通車，周邊商機無限，交通局表示，針對四維國小站及南屯站土地開發基地招商案於去年12月10日正式公告徵求投資人，為期4個月的備標期進入最後倒數階段，將於4月9日截止申請並啟動評選作業。

交通局展開南屯站土地開發基地招商。（市府提供）

交通局長葉昭甫表示，根據六都地政局公布的1月建物買賣移轉棟數資料，比較今年1月跟去年1月房屋移轉件數，台中年增率即高達96.2%，居六都之冠，而央行去年12月推出打房措施後，今年1月六都房屋交易件數跟上月比，台中因有實質自住購屋需求支撐，仍呈現正成長，月增率達4.6%。

請繼續往下閱讀...

葉昭甫表示，這波房地產熱潮，捷運綠線沿線北屯區、西屯區及南屯區成交分佔前3名，顯示捷運通車題材發酵，吸引各大建商陸續插旗進駐。舉例來說，市府去年初推出文心崇德站及文心櫻花站土地開發案，即順利覓得投資人並簽約。

葉昭甫指出，目前招商中的四維國小站及南屯站土地開發案，自去年12月10日正式公告徵求投資人後即引起各方關注，今年1月7日召開招商說明會更吸引多家國內知名壽險、建商、營運商業者到場聽取簡報並踴躍提問，現場交流熱絡，會後詢問度不斷提升。

葉昭甫表示，四維國小站及南屯站區位條件皆屬台中市首選，土地權屬單純，為唯二市府完全持有的聯開基地，面積分別為591坪及771坪，二站容積率及建蔽率均為500%、70%，市府對於開發規劃無任何預設立場，完全交由投資人盡情發揮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法