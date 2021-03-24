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長榮貨輪擱淺蘇伊士運河近照曝光 船艏恐卡堤防內

2021/03/24 15:37

調查員分析這個擱淺近照表示，長賜輪貨輪球狀船首恐已嵌入堤防底部。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕一艘隸屬於長榮海運的「長賜輪」（Ever Given）貨櫃輪23日擱淺在蘇伊士運河，造成雙向航道阻塞，嚴重影響各國船運，現已受困近1天，目前相關單位正進行脫困處理，「長賜輪」船艏觸堤畫面也在網路上曝光。

綜合外媒報導，長榮海運的「長賜輪」，23日意外擱淺在蘇伊士運河上，各單位展開救援工作，昨天使用8艘拖船企圖將貨運「長賜輪」原航道未果，得等高潮位再嘗試脫困。

有當地部落客在臉書上PO出「長賜輪」卡住細圖，只見「長賜號」船艏直接卡在運河堤防上，貨輪擱淺，一旁還有挖土機企圖清出可供貨輪移動的空間，他也表示這種貨輪卡住航道的畫面前所未見。持續關心長賜輪擱淺狀況的調查員John Scott-Railton，分析這個最新近照表示，貨輪球狀船首 （Bulbous bow）恐以嵌入堤防底部，如果是真是如此，情況恐更為嚴峻。

交通部表示，部長林佳龍已掌握事件狀況，責成交通部航港局了解長榮海運處理情形，並給予必要協助，交通部表示，若脫困仍有困難，一般會考慮卸除貨載，加速脫困。

有當地部落客在臉書上PO出「長賜輪」擱淺細圖，船艏卡在蘇伊士運河堤防上。（圖擷自Mostafa Sharaawy臉書）

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