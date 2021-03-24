長榮貨輪擱淺斷航道 蘇伊士運河「塞船」畫面曝光！

長榮「長賜號」擱淺在蘇伊士運河，造成雙向航道阻塞，有貨輪船長PO出貨輪受困運河大排長龍的畫面。（圖擷自alfonso_poza推特）

〔即時新聞／綜合報導〕外媒消息指出，一艘隸屬於長榮海運的「長賜號」（Ever Given）貨櫃輪23日擱淺在蘇伊士運河，造成雙向航道阻塞，嚴重影響各國船運，有貨輪船長PO出船隻受困運河大排長龍的畫面。

綜合外媒報導，長榮海運的「長賜號」長400公尺、寬59公尺，4日由中國寧波出發，原訂航往荷蘭鹿特丹，在經台北、馬來西亞等地後，23日意外擱淺在蘇伊士運河上，各單位展開救援工作，不過目前仍未脫困，現已擱淺近1天。

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「長賜號」擱淺造成蘇伊士運河嚴重阻塞，許多塞在蘇伊士運河的貨輪船長們紛紛在推特PO出運河現況，只見畫面中大批貨輪「塞船」，十分驚人。

Parece que se ha quedado un barco de contenedores una miajilla atascado en el Canal de Suez （Egipto） y esta liando un embotellamiento bastante apañao. #SuezCanal https://t.co/NYFhQQ9wu9 pic.twitter.com/JJ0DVzLgeg — Alfonso Poza （@alfonso_poza） March 23, 2021

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