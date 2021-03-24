晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 匯率查詢 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

首頁 > 財經政策

長榮貨輪擱淺斷航道 蘇伊士運河「塞船」畫面曝光！

2021/03/24 10:46

長榮「長賜號」擱淺在蘇伊士運河，造成雙向航道阻塞，有貨輪船長PO出貨輪受困運河大排長龍的畫面。（圖擷自alfonso_poza推特）

〔即時新聞／綜合報導〕外媒消息指出，一艘隸屬於長榮海運的「長賜號」（Ever Given）貨櫃輪23日擱淺在蘇伊士運河，造成雙向航道阻塞，嚴重影響各國船運，有貨輪船長PO出船隻受困運河大排長龍的畫面。

綜合外媒報導，長榮海運的「長賜號」長400公尺、寬59公尺，4日由中國寧波出發，原訂航往荷蘭鹿特丹，在經台北、馬來西亞等地後，23日意外擱淺在蘇伊士運河上，各單位展開救援工作，不過目前仍未脫困，現已擱淺近1天。

「長賜號」擱淺造成蘇伊士運河嚴重阻塞，許多塞在蘇伊士運河的貨輪船長們紛紛在推特PO出運河現況，只見畫面中大批貨輪「塞船」，十分驚人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

看更多！請加入自由財經粉絲團
今日熱門新聞
網友回應
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財