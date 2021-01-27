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塭仔圳重劃案一區工程決標 榮工得標、總發包金額96億元

2021/01/27 12:20

新北市政府辦理新莊、泰山塭仔圳市地重劃案，其中一區工程完成簽約， 榮工工程公司預計1月底進場.，地政局副局長汪禮國（左）視察。（地政局提供）

［記者賴筱桐／新北報導］新北市政府啟動新莊、泰山塭仔圳市地重劃案，共分為二大區開發，第一區於去年9月公告重劃計畫書並辦理工程上網招標，由榮工工程得標，總發包金額96億元，今年1月完成簽約，預計1月底陸續進場，進行民眾自動搬遷點交等前期作業，並在區內尋找適合空間，做為施工基地。

地政局局長康秋桂指出，第一區因面積較大，分為1-1區及1-2區辦理，1-1區施工面積約136.7公頃、發包金額約52億元；1-2區施工面積約134.7公頃、發包金額約44億元。

康秋桂說，第一區重劃工程將配合自動搬遷情形進場，地上物所有權人應於2021年9月前內將建築物拆除或騰空搬離，並完成斷水斷電及戶籍遷出登記，逾期未搬離者，依法不發給自動搬遷獎勵金。此外，第二區工程已於1月26日上網公開招標，至2月20日截止，歡迎有興趣的廠商踴躍投標。

地政局表示，得標廠商榮民工程公司前身是榮工處，成立於1956年，2009年9月完成民營化，承攬許多政府建設，包含國道6號公路、高雄捷運工程以及正在施工的三鶯線捷運系統工程等。

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