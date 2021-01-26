「吃貨」台中人foodpanda訂單全國第二勝台北 早餐獨愛這一味

台中人早餐偏愛吃炒麵。（記者張軒哲攝）

［記者張軒哲／台中報導］全台最大即時外送平台foodpanda今日分享美食之都台中人外送訂餐的觀察，發現台中人早餐獨愛「炒麵」、手搖飲首選為「奶茶」，且台中人於 2020年訂購foodpanda的年度訂單總量為全台第2名，僅次於排名第1的新北市。台中去年訂單總量更較2019年成長近3倍，一舉超越台北市的龐大訂單需求，顯示台中外送需求潛力無窮。

foodpanda 台中熱門餐點數據大解密，早餐獨愛豐盛飽足首選「炒麵」、手搖飲療癒系「奶茶」奪冠。（記者張軒哲翻攝）

foodpanda插旗台中9年以來，台中人亦展現「吃貨」實力，訂單量名列foodpanda平台2020年度第二！foodpanda公布2020年台中年度熱門美食排行前5名，分別為麥當勞、八方雲集、50嵐、弘爺漢堡及三媽臭臭鍋，可見經典連鎖店為台中人外送美食的首選。

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而當地特色名店亦榜上有名，如有正宗台中炒麵及豬血湯的「姊妹炒麵二店」、米其林推薦「台客燒肉粥」、嶺東學生最愛的「偉哥鹽酥雞」、超夯平價鍋物「六扇門」及人氣飲品「新井茶」等，多元的餐點種類，展現台中人對在地美食的強烈外送需求。

foodpanda資深公共事務經理郭昕宜說，台中美食林立、生活機能佳，提供即時外送平台優質的發展機會，近年發現台中在地口味偏好，前三大的熱門餐點品項為招牌鍋貼、甜不辣及奶茶。若是早餐時段，排名前5名的餐點則為蛋餅、熱狗、薯條或薯餅、蘿蔔糕、炒麵。可見台中早餐除經典選擇，具有在地獨特風味的炒麵更是必點美食之一！

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