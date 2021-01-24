公準精密南科高雄園區擴建新廠 助攻台、美太空產業

公準精密全球首創的六維運動量測設備。（南科管理局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕台灣太空國家隊重要廠商公準精密工業公司，投資3億元在南科高雄園區擴建新廠，建置自動化精密製造及組裝產線，提前部署太空微渦輪發電系統，助攻台、美太空產業發展。

公準精密成立於1978年，為航太、半導體、顯示器等高科技產業前端製程關鍵零組件製造商，取得美、英和荷蘭等國航空特殊製程及半導體設備的相關認證，產品包含半導體曝光機台高精密零組件、航空電機致動器、高教機精密零組件，及全球首創的六維運動量測設備，可提升五軸工具機及醫療機械手臂微創手術的精度，主要客戶包括荷蘭商艾司摩爾、美商台灣應材、日月光、群創和友達等公司。

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南科管理局指出，行政院六大核心戰略產業推動方案，其中航空產業推動國防自主，太空產業將發展低軌道衛星及地面設備，行銷太空國家品牌，且推動「Beyond 5G 低軌通訊衛星計畫」，預計於2025年發射首顆Beyond 5G通訊衛星，希望藉此帶動國家太空研究與產業發展量能。

南科管理局說，低軌道衛星可提供覆蓋全球、高傳輸及穩定的寬頻傳輸等優勢，近年來成為各國積極部署的通訊新焦點，其中，以美國的星鏈計畫規模最大，公準精密於2018-2019年間執行科技部「綠能科技產學研鏈結-旗艦領航產學研聯盟研發補助計畫」，所開發的微渦輪精密製造技術，符合太空等級零組件製造規格，促使公準精密在2019年底取得知名美商低軌道衛星關鍵零組件製造認證及訂單，成為太空產業的供應鏈，後續訂單將在今年發酵放量，也將有助於我國Beyond 5G低軌通訊衛星計畫發展。

為提前部署微渦輪發電系統及超低溫冷櫃引擎等產品發展，公準精密投資3億元在南科高雄園區擴建新廠，規劃建置自動化精密製造及組裝產線，可增加160個就業機會，預計第1年產值可增加1.5億元。

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