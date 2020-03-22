活化公有財產 新北標租9處市有地、1房地

2020-03-22 15:26

新北市政府公告標租市有非公用不動產，此次標租的公有地面積最大的是標號6，坐落新莊區建中街旁，佔地994平方公尺。（財政局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府財政局即日起公告標租板橋、林口、新莊等區域共10筆市有非公用不動產，其中9處市有土地現況為空地，先前多做停車場、綠美化及倉庫使用，另一處汐止房地雖位於地下室，但距離捷運南港展覽館站僅10分鐘，可做為商業用途，即日起受理投標，3月25日開標。

新北市政府公告標租市有非公用不動產，圖為標號1林口區佳林段1217地號土地。（財政局提供）

財政局指出，此次標租的公有地面積最大的是標號6，坐落新莊區建中街旁，佔地994平方公尺，周邊多為住家或廠辦；其次是在新莊副都心、昌德街35號旁的標號8，土地面積611.3平方公尺，周邊多為停車場。

另外，標號10房地位於汐止區力行街12巷3號、5號、1弄1號等三筆地下室，建物總面積為264.3平方公尺 ，步行至捷運南港展覽館站約10分鐘，主要用途為商業。

此外，有5筆公有地都在林口區，現況多半為綠地，周邊為小型社區、傳統公寓或商店，面積從31平方公尺到462平方公尺不等；另標號9在板橋區板城路一帶，面積164.61平方公尺，周邊多為鐵皮工廠。

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