台南利多！將重畫北區「商20」釋4.5公頃商業地

2019-09-04 10:43

台南好市多西側「商20」商業區土地現況。（記者洪瑞琴翻攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南好市多商場旁一塊「商20」商業區土地，經都市計劃調整，將有4.5公頃的方正型商業區土地，為北區發展帶來新利多。

南市都委會審議修正通過北區細部計畫第2次通盤檢討案。（南市都發局提供）

台南好市多商場以西、和緯路以北的「商20」現況航拍示意圖。（南市都發局提供）

「商20」商業區早就於1987年公告都市計畫，即規定為市地重劃開發地區，面積約7.8公頃，多為私人土地，長久以來土地閒置，現況為水塘、空地等。

南市都委會審議修正通過北區細部計畫第2次通盤檢討案，其中好市多西側「商20」商業區土地都市計畫調整方案，將透過市地重劃取得1.18公頃公（兒）用地、0.23公頃停車場用地及1.61公頃道路用地等公共設施，並提供4.5公頃的商業區土地。

南市都發局說，綜合考量當地淹水潛勢、停車需求、地主開發權益，以及因應地勢高程、周邊已建置完成排水箱函，還有歷年易淹水地區位置等，因此把目前分散於3處街廓的小型公共設施用地集中規劃。

南市都發局指出，目前都市計畫檢討方案經市都委會審議修正通過，地政局亦已啟動重劃的前置作業，未來將有助於開放空間、停車場、及防洪抽水設施的整體設計與開闢。

「商20」鄰近北區文賢路、和緯路新興商業商圈軸帶，周邊已有好市多、特力屋等大型商場，市地重劃完成後將提供約4.5公頃商業區土地。

都發局表示，除了引進更多服務產業，強化該區商業發展機能外，都市計畫亦增訂退縮建築、最小開發規模及都市設計審議機制，可望成為北區發展新亮點、新核心。

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