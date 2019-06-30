欠稅大戶今年938案、965億！ 7/1公告名單

2019-06-30 11:06

財政部賦稅署初步統計欠稅大戶，個人欠稅大戶由已故股市聞人黃任中家族蟬聯榜首。（資料照）

〔記者巫其倫／台北報導〕財政部國稅局將於明上午公布「欠稅大戶」名單，今天財政部賦稅署先公布初步統計，針對個人累計欠稅逾新台幣1000萬元，或營利事業累計欠稅逾5000萬元的重大欠稅案公告，今共公告938案，欠稅金額高達新台幣965.52億元，較去年增加17件、欠稅金額增加8.75億餘元。

賦稅署表示，公告內容將會包括欠稅人姓名或名稱（納稅義務人為營利事業者，一併公告其負責人姓名及地址）、稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額（含滯納金、利息、滯報金、怠報金）及欠稅人地址等，公告將自7月1日至12月31日止，刊登在財政部網站及各稅捐稽徵機關網站6個月。

據了解，此次欠稅大戶仍是「老面孔」，包括去年欠稅大戶名單榜首者為股市聞人黃任中家族，總欠稅金額超過50億元，黃任中過世後，其子黃若谷蟬聯個人欠稅榜最大咖、本人則為欠稅大戶第2名、其胞姐夏黃新平則排第4名，3人合計欠稅49.7億元；企業欠稅方面，榜首仍為環亞大飯店，包括旗下環亞公司、大亞百貨、聯業建設、大總建設等，環亞集團總欠稅超過36億元。

財政部表示，環亞集團、國產集團、高雄市前議長朱安雄與前立委吳德美夫婦經營的鋼鐵公司、力霸集團，東帝士集團（陳由豪）、鴻禧集團（張秀政）、廣三集團（曾正仁）等企業欠稅大戶，依法要到2022年3月4日欠稅期滿註銷，屆時欠稅大戶排行榜才有機會重新洗牌。

財政部強調，清理欠稅是各稅捐稽徵機關重點工作之一，除採公告重大欠稅案件方式，也與法務部已建立聯繫機制，將欠稅人相關資料及行蹤送行政執行機關參考，並配合行政執行機關拘提、管收欠稅人。

財政部呼籲，欠繳稅捐的納稅義務人，應儘速向欠稅案件管轄稅捐稽徵機關洽詢繳稅事宜，至於若有發生財務困難，可向行政執行機關申請核准分期繳納稅款，如期繳納者，稅捐稽徵機關就不會公告在欠稅大戶資料上。

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