2019-03-07 10:06

微風南山日前開幕就吸引大批民眾朝聖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕北市信義區微風南山百貨日前開幕，由於櫃位有130間美食店鋪是首次來台，剛開幕就吸引大批民眾朝聖，但有些進駐廠商承受昂貴租金壓力，外傳蜜月期才2個月，就有廠商業績沒達標，被樓管逼簽月結單補足差額，甚至傳出店長抵死不從，雙方鬧到場面相當難看。

根據《蘋果》報導，微風南山百貨今年1月剛開幕首日，就創下8000萬佳績，不過才營運2個多月，現傳出有廠商業績出現疲態，廠商透露，百貨當初以包底抽成的合約招商，依營業面積不同，要求廠商每月最低營業額門檻至少300、400萬元，再依金額抽成12%至15%不等。

不料，春節假期過後，來客數銳減，二二八連假後又更糟，部分店鋪業績掉了4成。其中一家日本來台的連鎖火鍋店，當初簽下400萬包底合約，抽成12%，豈料上月底結算時，業績並未達標，百貨認為廠商需自行補足差額，店長抵死拒簽結算單，打電話向總公司請示，卻因連假找不到人，被樓管追著跑，最後鬧到樓面皆知。

另有廠商抱怨，平常一度電收3.5元，但微風南山卻要6.7元，幾乎2倍價格，也有人稱合約一簽就是3年，現只能咬牙苦撐。也有廠商坦言，「壓力真的很大，每天被錢追得喘不過氣。」

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