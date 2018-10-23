2018-10-23 14:51

尚比亞知名饒舌歌手查瑪抨擊，要讓尚比亞解決債務問題，首先必須揭露更多關於中國貸款的細節。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕中國企圖擴大對非洲的影響力，利用「一帶一路」與各國簽訂投資協議，引入大量中資，國際貨幣基金（IMF）曾多次警告，非洲多國大量依賴中國貸款，出現債務危機的風險很高，現中非國家尚比亞課徵「電視稅」惹民怨，民眾質疑增稅是為了償還中國貸款。

據英國《金融時報》報導，多數尚比亞國民每日生活費不到2美元（約新台幣63元），但他們在觀看國營電視台時，每月必須繳交10克瓦查（尚比亞貨幣單位，約新台幣26元）的「電視稅」，而且「電視稅」所課徵的金額近年來持續上漲，日益上升的「電視稅」，讓民眾抱怨連連。

民眾紛紛傳言，水漲船高的「電視稅」是被用來償還尚比亞國家廣播公司積欠中國輸出入銀行的2.73億美元貸款（約新台幣85億）；由於這筆貸款的條款不透明，加深各界對中國「債務外交」的恐慌，尚比亞民眾議論紛紛，甚至傳出政府放棄主權，將許多公共資產抵押給中國的流言，有民眾表示：「如果你知道資金的流向，那麼借款就沒問題......但政府現在沒有安全地借款。」

美國約翰霍普金斯大學先進國際研究學院的中非研究倡議（CARI）數據顯示，中國從近年來向非洲提供1250億美元貸款，為剛果、吉布地、尚比亞等三國債務風險的最重要來源；尚比亞的債務在5年內翻倍，其償債能力備受質疑，中國貸款的首筆利息付款應於去年7月償還，但尚比亞至今仍沒支付。

當地著名饒舌歌手查瑪（Fumba Chama）抨擊，要讓尚比亞解決債務問題，首先必須揭露更多關於中國貸款的細節，他強調：「中國不是聖誕老人」，正視這些大舉入侵的中資，「這些貸款不是免費資金。」