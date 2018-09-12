2018-09-12 11:09

馬國政府宣布取消了3條中資管道項目。圖為柔佛一處石化廠工地，非本新聞管線。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞新政府上任後，承諾將檢視前朝與中國的「不平等條約」（unequal treaties），他們認為與中國一帶一路合作，簽下了許多高額建設，只會增國債，現馬國政府宣布取消了3個中資管道項目，這3條中資管道造價總和約30億美元。（約新台幣932億）

據英國《金融時報》報導，馬來西亞財政部長林冠英宣布，已致函北京有關單位，要求終止3個中資管道建設，這3條管道分別是連接馬來西亞本土和婆羅洲島的2個造價各逾10億美元以上的油氣管道，以及1條造價7.95億美元，連接馬六甲州與馬國國營石油公司在柔佛的一個煉油與石化廠的管道，這些工程都在7月時就已被喊卡。

報導指出，終止中資管道建設，是自92歲的新總理馬哈地（Mahathir Mohamad）上任，宣布將重新談判中馬一帶一路「不平等條約」後，最具體的一次行動；至於終止管道項目是否要支付中國高額的違約金，林冠英僅表示會有律師處理。

至於中國一帶一路計畫的核心─「東岸鐵路線」目前依然在重新談判中，「東岸鐵路線」總長688公里，從泰國邊境沿馬來亞半島東岸鋪設至麻六甲海峽西部，經費總額達140億美元（約新台幣4219億元），由中國國營企業「中國交通建設」承包，林冠英曾指出，這條鐵路線若要繼續修建就必須「大幅」削減成本。