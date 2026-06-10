金融業唯一！一銀員工餐廳獲3項永續食安認證

第一銀行員工餐廳榮獲AMOT三星級溯源認證，由行政院食安辦公室主任許輔（左）頒獎，第一銀行總務處處長吳淑貞（右）代表受獎。 （第一銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕第一銀行積極推動食品安全、打造健康職場並實踐永續經營理念，總行員工餐廳除榮獲環境部「環保餐廳」及「綠食飯桌」認證外，今年再獲台灣農業跨領域發展協會（AMOT）「溯源餐廳三星級評鑑」殊榮，成為唯一獲此三項認證之金融業，不僅展現第一銀行在食材履歷管理、供應鏈透明化及員工餐飲品質上的高度重視，更彰顯企業落實ESG（環境、社會、公司治理）的具體成果。

在物價高漲的時代，第一銀行員工餐廳以超高CP值著稱，每餐僅需60元就能享用一主菜及三副菜，另有無限供應的白飯及熱湯，平均每日供餐逾800份；餐點經專業營養師規劃，多採用純天然食材，以少油、少鹽、少糖的烹調，讓員工享用最健康的餐點。值得一提的是，第一銀行每月推動一次「抗暖化蔬食日」，以創意的無肉料理，培養員工友善環境的飲食習慣。

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為確保食材來源透明可溯，守護員工飲食安全，第一銀行積極導入溯源食材，向鄰近有機農場直接採購有機葉菜類，降低運輸過程碳排放外，更透過財團法人和諧有機農業基金會驗證，依循AMOT協會建立第三方食材追溯機制及星級評鑑管理制度，將總行員工餐廳打造為高標準的星級溯源餐廳，提供健康、安心的飲食環境。

第一銀行從內部深化永續作為，除持續採購有機蔬菜外，也支持在地小農發展，創造農民收益並減輕土地負荷；此外，使用環保清潔劑洗滌餐具，以降低對水資源的影響，落實減碳及生態保護行動，實踐淨零排放與農業永續目標。

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