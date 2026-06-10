中國信託60週年 信扶專案助逾千戶弱勢逆轉人生

中信慈善基金會9日舉行2026信扶之星表揚典禮，由衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐（後排右三）與中信慈善基金會副董事長陳國世（後排右四）等人出席，肯定10位創業家長努力翻轉人生。（中信慈善基金會提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣近年經濟成長亮眼，但高物價與貧富差距，也讓許多弱勢家庭面臨沉重的生活壓力。單親媽媽林琬晴曾因創業失敗負債，一度連續兩個月沒有收入，只能帶著年幼女兒四處兼差、跑外送。直到接受中信慈善基金會「信扶專案」的免費財務諮詢與創業輔導協助，她重新開設粥品麵店，逐步走出人生困境。

中信慈善基金會自2011年起，與中國信託商業銀行共同推動「信扶專案」脫貧輔導服務，9日舉辦2026信扶之星表揚典禮。今年10位獲選家長，不僅創業營運超過18個月、正常繳款並積極配合顧問輔導，也努力經營親子關係。他們的創業項目涵蓋餐飲、美容、文創藝術及無障礙交通接送服務，展現翻轉人生的韌性與行動力。

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其中，林琬晴在「信扶專案」協助下，學習財務管理與創業經營，憑藉自身手藝，重新開店販售粥品與麵食，如今收入逐漸穩定，母女倆也告別顛沛流離的生活，開始規劃未來。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐肯定「信扶專案」成效，並期盼持續公私協力，幫助更多弱勢家庭脫貧；中信慈善基金會副董事長陳國世表示，弱勢家庭最需要的，不只是一次性的補助，而是重新站起來的機會，希望透過長期陪伴與培力，幫助家長重新找回生活主導權，也讓孩子看見未來的希望。

今年適逢中國信託成立60週年，「信扶專案」邁入第15年，迄今已協助超過1000戶弱勢家庭成功創業，改善逾2200名弱勢兒少的生活困境。

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