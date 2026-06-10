財經青紅燈》超額儲蓄破9兆

主計總處預估今年超額儲蓄破9兆元、較去年大增3.3兆，超額儲蓄率則衝上26.96%的歷史新高。(資料照)

主計總處5月底公布第一季GDP（國內生產毛額）成長14.55%、創48年新高，今年GDP上修至9.64%、創16年新高，人均GDP估4萬5610美元、較10年前幾近翻倍，加上股市驚驚漲，整體景氣氛圍幾乎回到「台灣錢淹腳目」時代。事實上，從「超額儲蓄」來看確實如此，主計總處預估今年超額儲蓄破9兆元、較去年大增3.3兆，超額儲蓄率則衝上26.96%的歷史新高。

「超額儲蓄」是「國民儲蓄毛額」與「國內投資毛額」的差額，亦是「商品及服務輸出入順差」、「國外要素所得收支淨額」及「國外移轉收支淨額」合計數。「超額儲蓄」與各國經濟結構及體質有關，例如美國以內需市場為主，貿易逆差大，就沒有超額儲蓄的問題；而台灣是出口導向國家，經常帳順差可觀，尤其近年AI商機發酵，台灣出口大爆發，帶動經常帳順差快速增加，超額儲蓄也持續擴增，2024年突破4兆元，2025年增至5.7兆元，2026年更一舉衝上9兆元。

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外界常以閒置資金、投資不足等解讀「超額儲蓄」，事實上，由於出口成長強勁，連帶推升投資動能，主計總處預估今年國內投資毛額破8兆元、創歷年新高，且在去年民間投資實質成長10.96%的高基數下，預估今年民間投資成長6.43%，尤其AI供應鏈廠商積極擴充產能，民間投資相當熱絡，過去國內投資不振情況已明顯改善。

不過，相較於外銷動能強勁，民間消費及投資確有提升空間，如何加強引導民間資金投資、進一步提振民間消費動能等，也是政府持續面對的挑戰之一。（鄭琪芳）

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