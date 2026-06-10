5月營收速報》日月光5月營收年增28.6% 創歷年同期新高

封測大廠日月光投控（3711）昨公布5月營收為630.33億元，月增1.3%、年增28.6%，創歷年同期新高。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測大廠日月光投控（3711）昨公布5月營收為630.33億元，月增1.3%、年增28.6%，創歷年同期新高，累計今年前5月營收為2989.42億元，年增19.87%，創同期新高。

觀察日月光投控5月營收中，封裝測試及材料占421.62億元，月增4.1%、年增37.9%。日月光投控看好先進封測（LEAP）業務，先前預估今年LEAP業務成長優於預期，約可達35億美元營收規模，法人預估，受惠AI帶動先進封測需求強勁，日月光後續營收可望往歷史新高邁進。

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台達電前5個月營收年增40% 寫歷史新猷

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）5月營收589.62億元，月增0.5%、年增43.7%，創歷年同期新高、歷史單月次高表現，其中，電源及零組件營收貢獻54%，基礎設施33%，自動化8%，交通5%；今年前5個月營收累計2770億元、年增40%，同寫歷史新猷。

台達電持續聚焦「從電網到晶片」的電力解決方案，管理層認為，AI資料中心對供電穩定性與能源效率的要求持續提升，旗下長年布局的固態變壓器，明年可望迎來市場爆發，未來一旦普及，部分既有設備與架構將被重新定義，整體電力系統也將朝向更高效率方向演進。

客戶提前備貨 南寶5月營收創歷年同期新高

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股南寶樹脂（4766）5月營收22.04億元、年增12.3%，寫下歷年同期新高；1月至5月累積營收達103.26億元、年增8.6%，亦創同期新高。南寶分析，主要是受原物料價格波動及產品調漲預期影響，帶動客戶提前積極下單備貨，加上部分產品價格漲價，且持續開發新產品與應用，拓展新客戶有成，營收表現亮麗。

至於外界關切的半導體特化領域也順利推進，已開始出貨給合資公司新寶紘科技並貢獻營收，隨著認證進度推進，今年營收將逐步提升。

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