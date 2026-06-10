大立光搶攻CPO商機 高精度FA產品拚明年出貨

大立光昨日舉辦股東會。圖為董事長林恩平。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學龍頭廠大立光（3008）加速耕耘CPO（共同封裝光學）商機，昨日董事長林恩平於股東會釋出正向訊息，表示大立光已打造出高精度FA（光纖陣列）產品，9月建置自動化試產線，供一家潛在客戶參觀，全力衝刺量產，若驗證順利，最快有望明年貢獻營收。

他坦言，AI興起、進而壓抑鏡頭規格升級動能，讓產業面臨巨大壓力，大立光把製造鏡頭的高精度技術連結到CPO領域，目前已取得一定進展。

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9月建置自動化試產線

FA是由V型槽與光纖（Fiber）組合而成，林恩平表示，目前業界的困擾在於打造高精度的FA，因此都是取最高精度的V型槽與最高精度的光纖組合而成，不過，大立光可以用精度普通的零組件組合出精度小於0.3微米的產品，優於業界普遍的0.5至0.8微米。

此外，他表示，大立光產品的優勢除在高精度外，也在多層堆疊，儘管明後年市場的主要需求都以一排產品為主，不過未來3至4年將往2排、4排、8排等多排產品發展，利於大立光長線發展，事實上，今年台北國際電腦展（Computex）中，大立光已展示4排產品。

針對生產準備，林恩平表示，FA產品第一條試量產線估9月完成，量產準備則估半年至一年，並採自動化設備以提升製程精度，其中諸多設備由大立光自行設計開發，同時也可避免勞力密集生產的人力需求壓力，不過因尚未量產，還需面對良率挑戰。

第四季產能利用率更高

針對大立光最「紮實」的本業手機鏡頭，林恩平指出，今年因大客戶某款新機延到明年第一季發布，整體出貨時間往後壓縮，讓第四季產能利用率較以往更高，今年營運也估逐季向上、第四季最強；不過，受記憶體漲價影響，手機市況平淡，新機預估量與去年同期差不多，2027至2028年潛望式鏡頭有望升級。

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