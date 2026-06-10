亞股收驚 台股收復8成失土 韓股彈逾8％

台股昨大漲1201點，收復近8成失土。 （記者田裕華攝）

〔記者卓怡君、高嘉和／台北報導〕亞股在經歷「黑色星期一」崩跌後，隨著中東局勢趨緩、費城半導體指數反彈五．六一％，多頭整軍再出發。台股加權指數終場大漲一二〇一點，收在四萬四七〇四．四四點，收復近八成失土；韓股在三星電子與SK海力士股價暴漲帶領下，收復八〇〇〇點大關，漲幅八．一八％，居亞股之首；日股強彈一三九二點，回到六萬五〇〇〇點之上。

台股昨由被動元件龍頭國巨領軍，「出關」首日獲得外資調高目標價，大立光也獲外資大升目標價，雙雙急拉漲停；被動元件、PCB、石英元件、光學、記憶體、低軌衛星等族群全面反彈，金融股也大漲，盤面氣氛轉為樂觀，重回四萬四〇〇〇點之上。

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值得注意的是，昨反彈大漲主要由投信與內資主導，外資賣超台股九一七億元，投信買超二〇五億元，自營商賣超六十七億元，三大法人賣超台股七七八億元；外資期貨空單減少三六三〇口，累積外資期貨淨空單約六．一八萬口。

統一證券指出，台股現階段為技術面漲多乖離修正、籌碼換手整理期，本週有蘋果WWDC大會、SpaceX IPO、世足賽開幕等題材，加上台積電將公布五月營收，預期可望繳出佳績；惟美國將公布CPI、PPI通膨數據，下週聯準會FOMC會議由新任主席華許主持，提防行情將劇烈波動。建議先觀察市場止跌訊號，包括台積電走勢、融資餘額、大盤量價變化及外資期貨空單回補狀況，操作保持適度的資金彈性。

週二亞股以前一日數度熔斷的韓股最猛，南韓綜合指數昨開高走高，終場收八〇九六點，上漲八．一八％，贏過台股的二．七六％、日股的二．一七％。

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