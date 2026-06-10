史上次高！ 5月出口784.8億美元 年增51.7%

近1年台灣出口統計

Q2可望開啟2千億美元新頁

〔記者鄭琪芳／台北報導〕出口火力全開！財政部昨公布五月出口七八四．八億美元、創歷年單月次高，月增十六．一％、年增五十一．七％，連續三十一個月成長；前五月出口三四一八．三億美元、創歷年同期新高，年增四十八．七％。財政部表示，預估六月出口約七五九億至七九五億美元、年增四十二％至四十九％，第二至四季將開啟單季出口逾二千億美元新篇章，九月可望改寫出口最長連紅紀錄，且全年出口增幅將創五十年新高。

全年出口增幅估創50年新高

五月進口則為六〇五．七億美元、創單月新高，首度突破六〇〇億美元大關，月增十三．七％、年增五十四．九％；累計一至五月進口二五六六．三億美元、創歷年同期新高，年增三十七．八％。出、進口相抵，前五月出超八五二億美元、年增四一五．四億美元，其中對美國出超高達八六五．一五億美元。

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財政部統計處長蔡美娜說明，出口仍火力全開，可歸納三個主因，包括：全球AI基礎設施建置熱潮，推升先進晶片、伺服器及相關零組件需求；部分科技產品備貨週期陸續啟動；電子業供應鏈瓶頸及國際原物料上漲，帶動出口價格調升。她說，隨著AI浪潮席捲全球，出口好光景可望持續，上半年出口增幅四十七．五％達標審慎樂觀，將創十六年同期最強勁成長。

主要貨品中，五月出口「九升二降」，資通與視聽產品創單月次高、年增七成五，電子零組件改寫新高、年增五成六，其中記憶體暴增一．七倍。傳產也有較多復甦火花，出口平均年增十四．七％、為四年半最大增幅，且機械及電機出口增幅擴大至二成三及三成三，反映AI商機外溢紅利。前五月資通產品、電子零組件出口併計年增六十六％、占總出口比重七十八．六％。

五大市場中，連九月出口同步上揚，對東協出口規模、年增率九十．八％齊創單月新高，對美國、歐洲分別年增四十七．九％及四十．三％，對中國與香港出口亦創單月新高、年增三十五．四％，對日本增三十二．三％。

累計前五月，對美出口增七十八．五％最佳，對歐洲、東協各增五十七．四％及五十七％，對日本、中港各增二十七．七％及二十五．九％；對美國、中港、東協出口比重分別為三十二．二％、二十三．八％及二十一．四％。

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