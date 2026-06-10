彭博︰台擬緊縮對中AI晶片管制

彭博依據知情者報導，台灣政府考慮對中國的人工智慧（AI）晶片銷售採取更嚴格出口管制，以與美國的措施步調一致，以解決半導體走私中國的問題。（路透資料照）

傳將加嚴法令 擴大出口禁令

〔編譯魏國金、記者林菁樺／綜合報導〕彭博依據知情者報導，台灣政府考慮對中國的人工智慧（AI）晶片銷售採取更嚴格出口管制，以與美國的措施步調一致，以解決半導體走私中國的問題。

打擊違規轉運 經部︰持續與美溝通

經濟部對此說明，就高科技貨品違規轉運等議題，會持續與美方聯繫溝通，以落實雙方共同的出口管制目標，何時上路還在討論及溝通中。

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彭博指出，此構想是給予有關單位更多法律工具，以處理先進硬體，比如搭載輝達晶片的AI伺服器流向中國。

依據美國法規，除非取得許可，否則禁止相關銷售。美國於二〇二二年首度實施該禁令，以防止北京使用先進的輝達處理器，取得軍事優勢。但台灣並未將未授權的晶片出口中國視為犯罪；台灣上月首次拘留涉嫌走私晶片的人員，但所援引的罪名為較輕的偽造文書罪。

知情者透露，作為與美國持續進行的貿易談判一環，台灣官員考慮實施更強硬的AI晶片管制措施，限制對中國所有客戶的晶片銷售，而非僅針對出口管制黑名單上的特定公司，比如華為。這將使台灣首度能以刑事犯罪起訴AI晶片走私中國的行為。

報導指出，若相關管制能實施，將是賴清德政府迄今為捍衛台灣科技與國家安全利益，所推出影響最深遠的措施。

我增265個管制實體 納中港轉運網絡

另，經濟部國際貿易署昨日一口氣新增二六五個出口實體管理名單，除了鎖定伊朗無人機及航太供應鏈企業外，也將遭美國制裁的北韓金融與科技機構，以及多家被視為協助規避國際制裁的中國、香港貿易商與航運業者納入管制。

國貿署基於防止武器擴散、國際制裁考量，昨宣布新增伊朗、俄羅斯、墨西哥、土耳其、中國、阿拉伯聯合大公國等二六五個實體及移除十三個實體。新增名單包括中國義烏市先馬進出口有限公司、香港千禧龍貿易有限公司、欣蘊貿易有限公司及大隆貿易有限公司等業者，還有北韓萬景台電腦技術公司、柳京信用銀行等。

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