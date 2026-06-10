美擬從晶片廠下手 阻中繞道採購

美國參議員敦促川普政府，升高對台積電等晶片代工廠的監管，防止其為中國企業海外子公司生產先進人工智慧（AI）晶片。（路透資料照）

參議員︰加強監管晶片代工廠

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，美國印地安納州共和黨參議員班克斯（Jim Banks）與紐澤西州民主黨參議員金安迪（Andy Kim）八日敦促川普政府，升高對台積電等晶片代工廠的監管，防止其為中國企業海外子公司生產先進人工智慧晶片。

川普政府上週甫採取行動，彌補一個潛在漏洞，避免讓企業出口輝達等先進晶片至中國境外的中企子公司。該漏洞源於去年五月，美國商務部工業暨安全局（BIS）宣布不執行拜登政府制定的全球AI晶片出口規範「AI擴散規則」，但之後並未正式廢除該規則，也未準備替代規範。

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知情者說，此漏洞恐讓阿里巴巴等中國企業可以在中國境外的多數國家合法採購搭載輝達最先進AI晶片的伺服器。BIS上月底澄清，即使不執行AI擴散規則，但二〇二三年的出口管制規範仍要求須取得許可，才可向馬來西亞等第三國的中企子公司銷售晶片。

美國前國務院官員麥蓋爾（Chris McGuire）上週則指出，BIS的最新指引並未解決讓中企的幌子公司，向台積電等代工廠下單訂購客製化晶片的另個潛在漏洞。

班克斯與金安迪致函BIS主席凱斯勒（Jeffrey Kessler），要求該單位直接解決中企子公司下單採購客製化晶片的問題。該信函說，「如果此漏洞未解決，將大幅削弱美國實施旨在遏阻中國取得先進算力的其他管制措施；透過向全球最先進代工廠下單，就能規避出口管制，將無法對美國國家安全或美國產業競爭力提供任何實質保護」。BIS與台積電並未回應評論要求。

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