美軍工黑名單 阿里、百度、比亞迪上榜

美國國防部八日公布新版「中國軍工企業清單」（CMC），新納入的企業包括電商巨頭阿里巴巴、網路搜尋供應商百度與汽車大廠比亞迪。（彭博資料照）

另納生技、記憶體、機器人等大廠 川習會後月內更新清單 加劇美中緊張

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國國防部八日公布新版「中國軍工企業清單」（CMC），新納入的企業包括電商巨頭阿里巴巴、網路搜尋供應商百度與汽車大廠比亞迪。這份將取代二〇二五年舊版的清單，公布時機距美國總統川普與中國國家主席習近平會面後不到一個月，恐加劇美中緊張關係。

該新版名單納入許多對推進北京軍事與工業實力至關重要的頂尖科技公司，反映華府在兩國地緣政治激烈競爭下的安全疑慮。

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今年二月間，川普赴中行程懸而未決之際，美國國防部曾短暫更新該名單，但之後迅速撤回。八日公布的名單與二月的內容大致相同，但新增長江存儲與長鑫存儲；二月的版本曾剔除中國這兩家記憶體大廠，引發華府對中鷹派人士不滿。

其他新納入的公司包括生技大廠藥明康德、人工智慧（AI）驅動的機器人公司速騰聚創、人形與四足機器人製造商宇樹科技，以及京東方科技集團、天馬微電子與TP-Link集團等。

包括國有中國海洋石油集團旗下中海油中國以及中海油國際貿易等公司移出該名單，但中海油子公司中國藍星化工則被納入。被剔除的企業並非美方判定其與中國軍方已無關聯，而是認定它們不在美國境內營運，或名稱已改變。

將成五角大廈採購拒往戶

路透報導，美國國防部依法至少每年須提交一次新版本名單，這些公司可申請移除。雖然並非正式對相關中企實施制裁，但國防部本月起將禁止直接與上榜中企簽署合約，並從二〇二七年起，禁止透過第三方採購相關中企的產品與服務。

美國眾議院中國問題特別委員會主席穆納（John Moolenaar）表示，新版名單「是對美國企業、各級政府以及美國人民的一記警告。這些中國企業正在與中國軍方合作，以損害我們的國家利益」。

華府智庫「捍衛民主基金會」中國問題專家辛格頓（Craig Singleton）指出，該名單是對川習會後美中加劇競爭狀態的現實檢驗；「華府不再將這些視為孤立的企業，而是具戰略競爭意義的整體技術組合」。

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