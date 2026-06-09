台塑四寶看Q3 台塑、南亞樂觀

台塑四寶5月營收衰退，僅南亞續揚，站上47個月新高。（資料照）

南亞布局高值化電子材料產品 營收站上47個月以來新高

〔記者張慧雯／台北報導〕市況詭譎多變！台塑四寶昨日公告5月營收，受廠區安排定檢之故，台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）營收較4月下滑，僅南亞（1303）因積極布局高值化電子材料產品，成果良好、業績攀升，營收站上47個月來新高。

預期油價隨美伊談判消息震盪

對於第三季展望，台塑、南亞表態看好第三季營收將優於第二季，台化則表示，6月營收可望優於5月，但受中東戰事影響變數多，台塑化預期油價將隨美伊談判的消息震盪，但因雙方歧見仍深，談判進度緩慢，油價下檔仍有支撐。

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中東石化廠受損 亞洲同業減壓

台塑認為，第三季為部分石化產品傳統需求旺季，且近期原料乙烯及丙烯供應不足情形緩解，第三季開工率提高、產銷量增加，加上中東部分石化廠因戰爭遭攻擊，受損嚴重，短期內要恢復有困難，市場供給量減少，紓解亞洲石化產品供過於求的壓力，預期第三季營收將高於第二季。

南亞也指出，今年第二季除電子材料營收成長外，因中東戰事，石化產品行情飆升，下游恐慌性備貨，化工、聚酯、塑膠加工等產品量價齊揚，看好6月營收較5月成長、第二季營收較第一季成長，同時，第三季電子材料營運狀況佳，營收可望較第二季再略增。

南亞坦言，AI產業持續發揮韌性，雲端業者不受地緣衝突與短期經濟變化影響，加速投入資本支出，帶動高值化電子材料產品業績攀升，5月營收能夠持續向上，就是靠電子材料產品發威，再加上德州EG廠未受中東局勢衝擊，兩條產線全產全銷，營收顯著成長。

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