廣達、緯創、英業達皆看好 AI伺服器需求續至下半年

英業達認為，AI需求成長速度已超出市場預期。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI伺服器需求持續升溫，電子代工大廠廣達（2382）、緯創（3231）與英業達（2356）5月營收同步繳出亮眼成績，三家業者均看好AI伺服器需求延續至下半年，不過供應鏈缺料問題也將會持續。

廣達美國加州預計在今年底前再新增三座工廠，泰國廠也持續擴增表面黏著技術產線。（記者方韋傑攝）

今年前5月業績皆寫同期新猷

緯創則表示，旗下通用型伺服器第二季出貨無論季對季或年對年皆可望維持雙位數成長。（記者方韋傑攝）

廣達5月營收3114.81億元、年增94%，創同期新高與歷史第三高；緯創5月營收2901.83億元、年增39%，創歷年同期新高與歷史次高；英業達5月營收828億元、年增35%，創同期新高與單月第三高；三家業者累計前5月業績皆寫同期新猷。

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廣達：全球產能將翻倍成長

在營運展望方面，廣達指出，下一代AI伺服器平台Vera Rubin預計第三季末開始樣品出貨，具規模量產時間點將落在今年底至明年。為因應客戶需求，預計年底前於美國加州再新增3座工廠，泰國廠也持續擴充表面貼裝（SMT）產線，預估今年集團全球產能將較目前翻倍成長。

緯創：ASIC新產品Q4貢獻營收

緯創則表示，旗下通用型伺服器第二季出貨無論季對季或年對年皆可望維持雙位數成長，AI伺服器亦將逐季增加，第四季還有ASIC新產品加入貢獻營收，網通產品全年出貨量則維持年增10倍的看法。

英業達：營運高峰落在第3季

英業達認為，AI需求成長速度已超出市場預期，雖然部分客戶提前鎖定料源，但仍無法完全滿足後續需求，全年營運高峰可望落在第三季。

值得注意的是，台廠持續關注供應鏈吃緊問題，廣達表示，目前缺料已非單一零組件，而是GPU、CPU、記憶體、散熱模組及被動元件等全面性供應壓力；英業達則直言，目前市場幾乎已看不到多餘的CPU庫存，相關供應鏈新增產能最快可能要等到2028年至2029年才有機會陸續到位。

法人認為，隨著AI訓練與推論需求持續擴張，加上Vera Rubin平台即將進入量產階段，ODM廠今年下半年營運動能仍可望維持高檔，但關鍵零組件的供應情況，將大幅影響明年產業的發展進度。

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