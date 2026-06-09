韓股兩度熔斷 重挫逾8％

週一亞股全面大跌，南韓股市兩度出現熔斷，收盤大跌逾8％。（歐新社）

美股週一開盤走高 費半大漲4.8％

〔編譯盧永山／綜合報導〕受到上週五美股半導體股重挫以及中東衝突再度升溫影響，週一亞洲股市全面大跌，日經指數盤中一度重挫超過三一〇〇點，南韓股市也兩度出現熔斷，收盤大跌逾八％。週一歐股漲跌互見，美股開盤後走高；上週五重挫十．三％的費城半導體指數，週一開盤大漲四‧八％。

受到五日美股四大指數重挫影響，週一日經指數盤中一度重挫逾三一〇〇點，收盤大跌三．九％；其中OpenAI的重要股東軟體銀行下跌六．一％，東京威力科創大跌七．五％，愛德萬測試（Advantest）下跌五．七％。

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南韓綜合指數（Kospi）週一開盤後就暴跌逾八％，觸發熔斷機制，在總統李在明稱股市仍被低估後，指數跌幅收斂；但隨著科技股跌勢又加重，接近尾盤，指數再度熔斷，收盤慘跌八．三％。其中，三星電子收跌十．二％，SK海力士收跌七．七％，兩大記憶體晶片製造商占Kospi權重超過四十％。

首爾避險基金Petra資本管理公司管理合夥人Albery Yong表示：「鑒於投資人在半導體股的部位越來越擁擠，加上目前波動的環境，市場出現某種程度的恐慌性賣壓並不令人意外。」

韓股盤中波動幅度超過五％的情況越來越常見，部分是因追蹤南韓晶片製造商的槓桿ETF和這類產品所需的再平衡交易（rebalancing trade）受到散戶追捧。在香港掛牌的CSOP SK海力士槓桿ETF，成為全球規模最大、追蹤單一個股的類似基金。南韓資產管理公司也推出類似的ETF產品，三星資產管理公司的SK海力士槓桿ETF五日重挫二十％，自五月底掛牌以來累計已下挫十八％。

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