匯價連3黑 新台幣收貶1.05角

昨日新台幣兌美元終場收在31.58元、貶值1.05角，匯價連三黑且創近兩週新低。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國就業數據強勁，市場對聯準會（Fed）升息預期迅速升溫，帶動美元指數重新站上一〇〇大關，美股科技股首當其衝。受此衝擊，週一亞洲殺聲隆隆，台股一度崩跌二六九四點，新台幣兌美元盤中最低下探三十一．六四八元、重貶一．七三角；尾盤在中央銀行進場調節下，跌幅收斂，終場收在三十一．五八元、貶值一．〇五角，匯價連三黑且創近兩週新低，總成交量放大至三十．六二億美元。

匯銀人士指出，美國上週公布非農就業數據意外強勁，進一步強化市場對Fed年底前升息的預期，目前市場估計Fed年底前升息機率已超過七成。

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隨著升息預期升溫，市場開始重新檢視科技股與AI概念股的估值合理性，尤其過去一年AI與科技股漲幅驚人，在利率可能重新走升的情況下，科技股率先成為資金調節標的。此外，中東局勢反覆、國際油價維持高檔，也推升美元避險需求，使非美貨幣普遍承壓。

匯銀人士表示，若美股續跌、外資進一步調節台股，新台幣仍有續貶空間；但目前國內面臨輸入性通膨壓力，央行短期內不可能升息情況下，將加大匯市調節力道，研判新台幣不太可能一下子就貶到三十二元。短線可先觀察三十一．七元防線是否有守，並關注美國本週將發布的通膨數據，若通膨高於預期，將強化Fed升息預期，支撐美元指數站穩一〇〇大關；反之，則有助緩解升息疑慮，減輕全球金融市場壓力。

根據央行統計，昨日截至下午四時，美元指數漲〇．八五％，主要亞幣除韓元逆勢走升外，其餘貨幣皆走弱，其中新加坡幣貶〇．四七％，新台幣貶值〇．三三％，人民幣貶〇．一九％，日圓貶〇．一七％。

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