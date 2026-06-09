台指期夜盤強彈 法人：基本面仍穩健

玉山投信表示，台股短線回檔反而有助於籌碼沉澱與市場情緒降溫。（中央社）

短線回檔有助籌碼沉澱

〔記者歐宇祥／台北報導〕受美股血崩影響，上週五台指期夜盤也創紀錄崩跌三〇〇六點，昨日台股現貨壓抑，台指期日盤一度大跌逾二五〇〇點，但隨後跌幅收斂，終場下跌二一四六點，收在四萬三〇八〇點；夜盤則跌深反彈，一度漲逾一〇〇〇點。

昨日台股現貨量縮修正，外資賣超九三八．五億元、自營商賣超四九一．五億元、投信則買超九十．七億元，三大法人合計賣超一三三九．三億元；外資台指期淨空單減少三六四五口，累積外資台指期淨空單約六．五五萬口。

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群益期貨指出，從籌碼面來看，昨日外資期貨、現貨都保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、週選也保守看待，整體籌碼面呈現保守。而從技術面來看，台股昨日收在月線附近，儘管重挫，但量能不增反減，目前台股正測試月線位置，短線一旦跌破該位置，台股將轉為保守看待。

玉山投信則表示，台股基本面仍穩健，企業獲利表現與AI相關訂單能見度強勁，短線回檔反而有助於籌碼沉澱與市場情緒降溫，緩漲急跌是牛市相當常見的型態，且回檔並非由基本面惡化所引發，從中長線角度來看是布局機會。

野村投信指出，從台股盤面結構來看，隨著輝達次世代平台Vera Rubin逐步進入量產，AI伺服器供應鏈強勢；但在先前漲幅已大的情況下，族群輪動速度明顯加快，市場追價意願轉趨謹慎，操作難度提高。

野村投信也認為，短線而言，投資人不宜追高，對於已有獲利的部位可適度調節，並回歸產業基本面與中長期成長性來挑選標的。觀察短線資金流向，市場可留意的族群包括光通訊、AI伺服器組裝、重電設備、記憶體、功率半導體及具復甦題材的面板族群。

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