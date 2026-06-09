亞股黑色週一 台股散戶危機入市

台股史上最大跌點前10名

投資人搶進零股 台積電最受青睞 元大台灣50正2成交金額創新高

台股昨日開盤重挫近2700點，不少散戶逢低抄底，終場則下跌1568點、寫下史上第3大跌點。（記者方賓照攝）

〔記者張慧雯、王孟倫／台北報導〕亞股黑色星期一！台股昨日開盤重挫近二七〇〇點，終場則下跌一五六八點、寫下史上第三大跌點。不過，不少投資人表示，「比起預期下跌三千點少很多」、「跌幅不到三．五％」；且不僅跌幅比預期少，台指期夜盤還翻紅，讓昨日搶進零股與ETF的散戶大呼「做多就對了」。

受美股大跌、六月六日台指期夜盤重挫逾三千點影響，散戶面對週一台股開盤紛紛表示「剉咧等」，更有開槓桿、融資買進的投資人嘆「準備歸零」，「四貸同堂」的人更準備「登出」。孰料，台股昨天開盤重挫近二七〇〇點、直接摜破月線後，不少散戶逢低抄底，狂買台積電、元大台灣五十，終場指數拉升一千多點，收盤下跌一五六八點、跌幅三．四八％，以四萬三五〇二點作收，成交量超過一兆二千億元。

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觀察台股大跌之際，勇敢逢低加碼的投資人不在少數。根據證交所統計，昨日盤中零股交易成交金額排行榜，台積電最受青睞，單日零股成交股數超過七五四萬股，第二名則是聯發科超過一四七萬股；元大台灣五十排名第三，零股交易股數超過三九〇〇萬股。

此外，不少投資人選擇閉眼買進元大台灣五十、元大台灣五十正二，午盤前成交金額雙雙突破二〇〇億元，元大台灣五十正二單日成交金額更改寫新高，熱度爆表。

元大投信董事長劉宗聖表示，從機構投資者的角度來看，投資人切勿太過驚慌，由於券商手上融資額度吃緊，業者對年輕人或槓桿倍數較高的產品日前就已進行管控，雖然行情進行修正，但大跌對空手的人仍是逢低買進的機會。

融資無大規模斷頭風險

金管會昨則強調，台股跌幅介於亞股間，至六月五日信用融資擔保維持率為二〇〇．〇七％，高於一三〇％的追繳防線，無大規模斷頭風險，基本面也未改變，後續將視國際情勢變化祭出相應措施。

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