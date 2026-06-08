301稅率無上限 學者︰應維持既有協議

中經院院長連賢明指出，三〇一條款並無稅率上限，從這次美國願先提供台灣優惠稅率來看，美國應是希望維持已談好的既有貿易協議。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕外界預期美國將在七月底前完成三〇一條款調查並公告各國最終稅率，以接軌一二二條款的全球十％稅率。學者表示，目前看來美國有意維持已談好的既有貿易協議，但萬一有國家的國會否決貿易協議不願執行，川普也準備好透過三〇一調查來提高該國稅率，甚至將不同調查的稅率相加，且三〇一條款沒有稅率上限。

美國日前公布三〇一條款針對各國禁止強迫勞動產品進口的調查結果，包括台灣在內五十四個經濟體被認定未實施且未有效執行強迫勞動產品進口禁令，但台灣被列入較低稅率十％的十四國之一。

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對此，東海大學經濟系教授邱達生表示，台灣現行法規尚未全面禁止強迫勞動產品進口，但因台灣先前已簽署台美對等貿易協定（ART），承諾禁止強迫勞動成品進口，因此台灣建議稅率是較低的十％，「現在看來是先簽妥ART較好」；另，三〇一後續還有「產能過剩」調查，最終稅率尚未定案。

回顧年初，部分政治人物質疑川普總統對等關稅缺乏法源基礎，我方不應該浪費時間談判台美貿易協定，甚至應推翻，但學者多持不同看法。中經院經濟法制中心主任李淳曾提醒，三〇一條款的不公平貿易要件包含「對手不履行貿易協議」，因而台美協議的生效及履行也可能是調查重點。

中經院院長連賢明指出，三〇一條款並無稅率上限，從這次美國願先提供台灣優惠稅率來看，美國應是希望維持已談好的既有貿易協議；若有國家裝死不願執行貿易協議或國會否決，川普也準備好透過三〇一條款提高稅率，甚至將不同調查的稅率相加，兩手準備以確保各國執行已談好的關稅協議。

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