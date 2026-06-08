高盛：美股大回檔 是增持良機

美股4大指數5日重挫，高盛喊逢低買進，機構投資人則呼籲避險。（法新社資料照）

看好標普500今年破8千點

〔編譯盧永山／綜合報導〕上週五美股四大指數慘跌，其中費城半導體指數更重挫逾十％。不過，高盛表示，美股大幅回檔並非撤退的理由，而是增持股票的良機，預測標普五百指數今年有望突破八千點。然而，已有資產管理業者開始針對潛在的AI泡沫化，在債券市場進行佈局。

高盛美洲股票執行服務主管弗拉德（John Flood）表示，美股五日下跌很可能是週末前的獲利回吐，以及投資人預期將有更多股票透過首次公開募股（IPO）投入市場，過去這類拋售往往有利於投資人買進並獲得回報。

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弗拉德說：「今年以來買進的機會不多，從歷史經驗來看，在標普五百指數回檔二％時買進，通常都能獲得回報，我認為這種情況還會持續下去。」

道瓊工業指數五日下跌一．四％，標普五百指數下跌二．六％，科技股為主的那斯達克指數大跌四．二％，費城半導體指數更重挫十．三％，創六年來單日最大跌幅。美股重挫主要是因為五月非農就業人口優於市場預期，推高美國公債殖利率，並降低美國聯準會（Fed）近期降息的預期。

弗拉德指出，投資人最常提及的問題包括通膨、涉及伊朗的地緣政治緊張局勢，以及對私人信貸的擔憂，這些擔憂是健康的「憂慮之牆」，而非信心惡化的跡象。

然而，由於市場資金大量湧入科技與AI產業，引發信貸泡沫化的擔憂，雙線資本（DoubleLine Capital）和橡樹資本管理（Oaktree Capital Management）兩大債券與信貸巨擘，正積極佈局具防禦作用的債券，以因應未來可能發生的信貸緊縮。

資管業憂AI泡沫 布局債券

機構投資人也對今年以來漲勢凌厲的南韓股市趨於謹慎。避險基金金馬基金管理公司（GHFM）已減持曝險部位並增加衍生性商品保護；M&G投資公司則減持記憶體和晶圓代工持股，以拓展AI供應鏈下游的投資。

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