投顧：資金非逃命 是在轉進

投顧昨日報告指出，市場開始擔心AI盛宴是否因利率而提早散場，但初步判斷起來，「資金不是在逃命，而是在轉進」。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕美股五日暴跌，投顧機構等相關從業人員積極應戰股災風暴！投顧昨日出具報告指出，市場開始擔心AI盛宴是否因利率而提早散場，但初步判斷起來，「資金不是在逃命，而是在轉進」；從基本面來看，並沒有太多的改變，因此，修正屬於消化漲幅的整理，而非趨勢翻空。

美股上週五引爆「黑色星期五」，外界多預期週一台股恐上演「黑色星期一」，出現史詩級崩跌，市場充滿恐慌情緒。對此，台新投顧表示，本次回檔的本質是「利率擔憂引發評價殺」，並非基本面崩盤；AI大廠資本支出指引未調整、訂單能見度仍高，因此修正屬於消化漲幅的整理，而非趨勢翻空。

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資金從AI股流向防禦族群

台新投顧指出，費城半導體上週五大跌十％，包括超微（AMD）及台積電ADR全面倒地；不過，進一步觀察，目前呈類股輪動，「非全面撤退，而是換手」。分析師表示，上週五雖出現股債雙殺，但必需消費類股反而上漲，資金看似從漲多AI流向防禦族群，比較像是類股輪動，而不是二〇〇〇年那種泡沫破裂的全面性恐慌。

投信主管表示，根據統計，今年截至六月五日止，台股累計上漲五十五．六一％，漲幅全球第四，「漲多就是最大利空」，尤其科技類股先前波段漲幅已大，勢必面臨獲利了結的修正壓力，建議投資人不要急著進場。

台新投顧提出四點觀察，第一，短期修正整理，低點看季線、基本面，AI需求仍強，今年第一季經濟成長率創四十八年新高，企業盈餘成長上修；第二，技術面，漲多回檔，快速修正乖離率；第三，籌碼面，外資轉賣超台股；第四，後續關注美伊談判、SpaceX IPO、股東會、三〇一關稅及十大電子權值推估。

永豐投顧則表示，台股中長多頭格局未變，但在盤勢站穩月線前，應避免押注反轉，可以在波動性下降且穩定站在月線上方時，再行加碼，選擇佈局未來仍能持續受益於AI且成長性穩健類股。

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