金融三業前4月大賺5891億 同期新高

金管會最新統計，我國金融三業前四月獲利，大賺5891億元，創史上同期最高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會昨公布金融三業稅前盈餘，再創史上新高。根據金管會統計，金融三業前四月大賺五八九〇．七億元、年增一〇九．二％，創下史上同期最高；其中，銀行業獲利二六〇八億元、同創歷年同期最高，年增三十二．九％；證券期貨業更因股市熱絡推升，稅前盈餘年增二七〇．〇八％。

銀行業方面，今年前四月稅前盈餘二六〇八億元，較去年同期增加六四五．四億元或三十二．九％。金管會銀行局副局長張嘉魁表示，銀行業主要受惠於放款持續成長、海外降息帶動資金成本改善，以及金融市場行情支撐投資收益，帶動利息淨收益、手續費收入及投資與其他收益等三大獲利來源同步成長。

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若以四月獲利動能觀察，銀行業稅前盈餘六五五．七億元，較三月增加六十八．四億元，主因金融市場行情回穩，使投資及其他淨收益增加所致。

另，證券、期貨及投信業方面，證期局主秘王秀玲表示，受惠於今年台股交投熱絡，帶動證券、期貨及投信業獲利顯著攀升，前四月累計稅前淨利一一二九．六六億元、年增二七〇．〇八％，表現相當亮眼，獲利衝上歷史高點。

證期局指出，相較去年同期，證券商經紀、自營及承銷三大業務獲利全面成長，尤其自營業務受惠股價指數及市場成交量大幅提升，獲利顯著增加，成為推升整體證券業獲利的重要動能。

至於保險業，保險局副局長陳清源表示，前四月壽險業稅前盈餘一九四五億元、產險業稅前盈餘二〇八億元，合計保險業稅前盈餘二一五三億元，寫下史上次高。

不過，陳清源也表示，今年起保險業正式適用IFRS 17及ICS新制度，與去年同期採用舊制度的數據基礎不同，兩者不宜直接比較。

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