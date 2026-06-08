35歲以下戶長 新北人數最多 澎湖占比最高

去年第四季35歲以下戶長近101.77萬人，占全國戶長總人數比重約10.33％。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕三十而立，二〇二五年第二季全國三十五歲以下戶長人數首度突破一〇〇萬人，且至同年第四季已連續三季超過一〇〇萬人。根據內政部最新發布，去年第四季三十五歲以下戶長近一〇一．七七萬人，占全國戶長總人數比重約十．三三％。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去主力購屋年齡以三十至三十五歲居多，現在因房價飆漲，加上晚婚，主力購屋年齡延後至三十五至四十歲，甚至四十歲以後；不過，這反映上一輩的資產累積豐厚，甚至有能力幫子女購屋，在房價越高區域如此情況越加明顯。

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觀察去年第四季各縣市三十五歲以下戶長占比，以澎湖縣占十六．四四％最高，桃園市十二．九七％居次，第三為新竹縣占比十二．三八％。不過，三十五歲以下年輕戶長最多則是新北市約十八．〇七萬人，桃園市、台中市及高雄市也都超過十二萬人，其餘縣市則均在十萬人以內。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，除節稅外，各縣市紛紛推出各類補貼措施以吸引年輕族群以腳投票，其中最具指標意義的是搶救少子女化的生育補助，目前第一胎生育補助四萬元的縣市，包括台北市、新北市、台東縣、澎湖縣等，而澎湖縣除第一胎補助四萬元外，第二胎補助六萬元，第三胎以上則補助八萬元，傲視其他縣市，自然能留得住年輕戶長。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，我國六十五歲以上人口已占總人口逾兩成，長者資產傳承變得更普遍與急迫性，年輕一代成為最大受惠者；其次，新青安也促使三十五歲以下民眾購屋人數增加，這類族群自然而然成為戶長。社會結構與稅制的更迭，年輕戶長激增的背後，不僅代表民間財富進行重分配，也可能讓年輕族群財富差距更為懸殊。

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