〈財經週報-本週熱點〉AI遍地開花 5月出口將連31紅

財政部預估5月出口將挑戰700億美元大關，上半年「淡季不淡」已成定局。（路透）

記者陳梅英／專題報導

本週財政部將公布5月進出口貿易統計，受惠於AI需求遍地開花，財政部預估5月出口將在700億美元上下，年增逾3成，連31個月成長勢在必得。

根據財政部統計，4月出口676.2億美元，比上月減少15.7%，但創歷史次高紀錄，年增39%，已連續30個月正成長。

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財政部預估，5月出口望有落在678億美元至709億美元、年增31%至37%，上半年出口淡季不淡，將寫下史上最強的上半年紀錄，預估年成長率將超過3成。

4月進口為532.7億美元，則創歷年單月次高紀錄，月減9.6%、年增29.2%。前4月出口2,633.5億美元、進口1,960.5億美元，雙雙創歷年同期新高。出、進口相抵，前4月出超673億美元，也再創紀錄，年增362.7億美元，其中，對美國出超高達690.2億美元。

通膨逼近1.74% 4月實質薪資能否保住正成長成焦點

另外，行政院主計總處本週將公布受僱員工薪資統計。美伊戰爭開打後，能源價格飆升，4月通膨率擴大至1.74%，薪資漲幅能否高於物價漲幅，帶動實質薪資正成長，有待觀察。

根據主計總處資料，3月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬8,768元，年增2.6%，加計獎金及加班費等非經常性薪資8,741元後，合計總薪資平均數為5萬7,509元，年增4.4%，創16年來同月最大增幅。

統計1~3 月全體受僱員工每月經常性薪資平均4萬8,706元，年增2.69%。實質經常性薪資平均數增加1.45%，創近11年同期新高，實質總薪資平均數年增1.98%，則是近8年同期最佳。

經常性薪資中位數為3萬9,133 元，比去年同期高出2.75%，實質經常性薪資中位數年成長1.5%。

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