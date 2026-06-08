〈財經週報-投資觀點〉從傳統金融到數位生態：金融創新ETF的投資新機會

MSCI 世界金融指數展現出比肩資訊科技指數波動度（16.3%）明顯低於科技股（23.9%），凸顯數位轉型與平台效應正賦予金融資產「高成長、低波動」的新型態投資價值。（彭博）

■洪欣如

目前市場資金高度集中於AI基礎建設，從半導體、伺服器到高速傳輸鏈皆備受追捧。然而，在AI熱潮之外，一場由數位化、平台化與區塊鏈技術驅動的金融生態轉型，也悄悄展開。

隨著數位經濟發展，金融服務正加速融入各類商業場景，金融產業的價值定位也開始被市場重新定價。

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AI之外 另一個正在崛起的科技生態系

如今的金融產業早已不只是傳統存放款業務。以亞馬遜為例，其透過電商、支付與雲端服務，深度參與交易流程。隨著支付、融資與結算功能嵌入數位平台，科技企業與金融機構的界線日益模糊，金融服務逐漸成為數位經濟的重要基礎設施。

除了平台企業持續擴張金融服務外，區塊鏈技術也開始改變金融資產的流通方式。例如企業應收帳款可透過資產代幣化提升流動性與結算效率，使原本流動性較低的資產更快進入資本市場。另一方面，穩定幣交易規模近年快速成長，部分統計方式下已接近甚至超越VISA支付規模，顯示新型金融基礎設施逐步成熟。

長期以來，市場習慣將金融股視為高股息、防禦型資產，因此往往低估其數位化成長潛力。然而，當金融服務具備平台效應與網路效應，其商業模式與成長邏輯也逐漸向科技產業靠攏。

數位金融崛起 市場重新定價金融產業

這樣的轉變也逐漸反映在資本市場的評價上。金融類股占MSCI世界指數權重約17.7%，僅次於資訊科技。自2020年底至2025年底，MSCI世界金融指數年化報酬率達18.7%，與資訊科技指數表現相近，但波動度僅16.3%，低於資訊科技的23.9%。換言之，金融類股在承擔較低波動風險下，仍展現接近科技股的長期報酬表現。

此外，金融股與半導體、大型科技股的相關性較低。在市場資金高度集中於 AI 題材的環境下，適度配置受惠於數位金融發展的金融資產，不僅有機會參與產業升級紅利，也有助於提升投資組合的分散效果與韌性。

掌握產業升級紅利 善用指數化布局

不過，金融科技產業發展迅速，競爭格局與監管環境仍持續變化。許多投資人雖看好數位金融長期趨勢，卻可能因個別企業的監管風險或股價波動而影響投資成果。

因此，相較於集中布局個股，透過指數化工具分散配置，更有助於參與整體產業成長。近年包括復華投信等國內資產管理公司，陸續推出涵蓋傳統金融龍頭與數位金融企業的相關產品，讓投資人能以一籃子方式掌握產業升級契機。當金融產業逐步由傳統特許行業轉型為數位經濟的重要基礎設施，其長期成長動能也有望持續反映在產業價值之中。

（作者為群益金鼎證券財富管理部執行副總裁）

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