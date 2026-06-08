〈財經週報-投資觀點〉從資本利得到收益累積：債券投資邏輯的結構性轉變

全球債市已步入「高利率常態化、收益重回核心」的新階段，在實質利率轉正、債券殖利率具吸引力的當前環境下，投資策略應戰術性調降評價偏高的美債，轉向歐洲與新興市場高品質信用債。（美聯社）

■James Durance

近期全球股市延續強勢表現，讓不少投資人忽略另一個正在悄然成形的機會。儘管當前市場仍面臨地緣政治衝突、能源價格波動等不確定因素，債券市場環境與2022年引發全球債市重挫的背景已有本質差異，目前正進入「高利率常態化、收益（Income）重回核心」的新階段，為中長期投資人創造更具吸引力的進場時機。

2022年債市大幅修正的核心原因，在於全球通膨失控，迫使各國央行以極端速度升息。當時歐美通膨率一度飆升至9%至10%，但政策利率仍接近零，導致實質利率大幅為負，債券資產首當其衝。

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告別過去兩年低迷 實質利率轉正 債市吸引力大增

然而，當前市場條件已明顯改善。目前主要經濟體的通膨預期已大致回落至3%左右，而政策利率則已進入限制性區間，甚至高於通膨水準，實質利率重新轉正，固定收益資產的基本面與收益吸引力均較過去兩年顯著提升。

市場如今面臨的已非暴力升息風險，而是高利率維持多久的問題。即使降息時點仍存在不確定性，利率大幅上行空間相對有限，這對債市而言形成重要支撐。因此，市場雖可能因經濟數據或地緣政治事件出現短線震盪，但重演2022年全面性債券熊市的機率已明顯下降。

地緣政治風險受控 固定收益資產回歸「收益」本質

針對市場高度關注的地緣政治風險，現階段衝突事件更多屬於事件型波動，尚未演變為足以衝擊全球金融體系的結構性危機。相較於2022年俄烏戰爭直接推升能源危機與全球通膨，目前市場普遍預期各類衝突仍受到國際政治與政策制衡，不致全面失控，因此對信用市場基本面的破壞力相對有限。

固定收益市場正在出現一項重要結構轉變，債券投資的核心報酬來源，正從過去依賴資本利得，重新回歸至收益。隨著信用利差大幅收斂，債券價格進一步上漲空間有限，但目前市場提供的殖利率水準，已足以成為中長期報酬的主要來源。

現在投資債券的關鍵，不是等待央行何時降息，而是當前殖利率是否具吸引力。歷史經驗顯示，債券長期回報與進場時的收益率高度相關。在目前殖利率仍處相對高檔、通膨趨緩的環境下，投資人即使面對利率高檔盤整，只要透過持續領息，仍有機會獲得具競爭力的總回報。

三大核心客群布局時機已到

現階段特別適合三類投資人布局固定收益資產。首先，是希望降低投資組合波動、提高防禦力的穩健型投資人。在股市評價偏高、波動頻繁的背景下，具穩定現金流的高品質債券，有助平衡整體風險；其次，對接近退休或已進入退休階段、重視長期現金流與資產穩定度的投資人而言，目前債券收益水準已具相當吸引力；最後，對中長期資產配置投資人而言，趁利率維持高檔期間分批建立債券部位，有助提前鎖定未來數年的收益基礎。

目前並非全面追逐高風險資產的時點，應更重視全球分散配置與信用研究，投資策略宜採取策略性適度降低評價偏高的美國信用債曝險，轉向布局歐洲及部分基本面穩健、收益具吸引力的新興市場高品質信用債，同時避開評價過熱、風險報酬失衡的主題型資產，以提升投資組合韌性。

整體而言，固定收益市場已逐步擺脫過去兩年的壓力循環，邁入高利率常態化、投資核心回歸追求收益的新常態。在全球不確定性仍高的環境下，債券不再只是等待降息的過渡工具，而是能即時提供穩定現金流、兼具防禦與配置價值的重要資產。

（作者為富達國際全球優質債券基金經理人）

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