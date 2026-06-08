〈財經週報-投資觀點〉台灣站穩AI核心 拉回布局主流股

台灣GDP狂飆9.64%的背後功臣，專家認為是台股邁入實力迎戰期，拉回分批布局3主流。（中央社）

■黃柏棠

AI持續帶動全球產業革命，台灣科技供應鏈正位居最關鍵的核心，成為台股企業獲利增長的重要動力。永豐投顧黃柏棠總經理指出，雖然台股長線多頭格局不變，但隨著指數來到歷史高檔，波動勢必會變大，同時也將出現類股輪動的現象。過去台股是靠資金熱潮在漲，接下來則會轉入「看實力說話」的階段，操作上可維持「降槓桿」、「抱主流」、「控節奏」三大心法，採逢低分批布局，不宜盲目追高。

AI引擎全速運轉 台灣GDP狂飆9.64%

台灣能在這波AI浪潮中佔據關鍵地位，靠的是由上游到終端的完整供應鏈、目前少有對手能複製，也讓台股的上漲有扎實的基本面支撐。在近期台股法說會之後，今年台股企業獲利成長率從38%上修至42%，2027年更可望維持25%以上的年增動能，顯 AI的外溢效果正持續擴大、受惠族群越來越廣，台灣主計總處更是將第一季GDP年增率由13.69%上修至14.55%，並將2026年GDP成長率由7.71%大幅上修至9.64%，顯示 AI產業鏈已成為台灣經濟成長的核心引擎。

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AI產業基本面強勁，也帶動台股持續走升，兩個月大盤已上漲逾萬點，投資人需留意乖離過大可能引發的修正；惟中長線多頭格局並未改變，且以獲利對應的本益比仍屬合理區間，指數仍有向上空間、下檔亦有強力支撐，若出現拉回整理並非行情轉空，而是高檔的正常調節，建議投資人可視為調整資產配置、檢視持股的好時機。

值得注意的是，近期費城半導體指數持續新高，並出現明顯的輪動現象，市場正把資金從少數 AI 旗艦個股，分散到連接器、矽光子（CPO）、半導體設備材料、先進封裝與 AI PC 組裝等，台灣整條AI供應鏈也將同步受惠。2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）後，維持正向看待這幾條主軸的中長期需求，提醒投資人後續可觀察新一代 AI 平台的拉貨節奏、先進封裝（CoWoS-L）與新一代高頻寬記憶體（HBM4）的供給，以及 CPO 與 AI PC 晶片的導入進度。

掌握「三大投資心法」 低檔卡位2026三大長線主軸

具體操作上，可維持三大投資心法。第一、「適度調節槓桿」：降低對融資的依賴、拉高現金比例，保留修正時進退自如的彈性。第二、「抱緊主流核心」：AI 主流族群因趨勢明確、獲利仍具上修空間，可作為中長線核心配置續抱。第三、「精準控制節奏」：與其一次重壓，不如利用盤勢拉回時分批建倉，並適度搭配防禦標的平衡組合風險，掌握資金輪動的機會。

放眼長線，AI產業革命才正要開始，而台灣科技業已經手握全球最關鍵的資源，在基本面及趨勢不變的利多支撐下，台股仍將維持長多格局，面對短線波動，投資人仍須保持冷靜，維持投資紀律，逢低分批佈局「AI基礎設施」、「Agentic AI帶動的邊緣運算」與「重電綠能基礎建設」三大主流主軸，追求長線增值的投資機會。

（作者為永豐證券投顧公司總經理）

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