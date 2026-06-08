〈財經週報-投資趨勢〉AI浪潮下的投資主軸：亞洲科技供應鏈仍是關鍵受益者

從上游的先進晶片製造、封裝測試，到下游的伺服器代工與散熱零組件，亞洲供應鏈皆展現出高度不可替代的全球主導地位。（彭博）

■林元平

隨著生成式AI自2022年進入加速應用階段，全球科技產業的競爭重心正快速轉移。在這波技術變革中，市場焦點多半集中於美國大型科技公司與AI平台，但從產業結構來看，真正支撐AI發展的核心動能，仍深植於亞洲科技供應鏈。

表現優於美股 亞洲科技供應鏈正迎來價值大躍進

首先，亞洲在全球AI生態系中扮演「基礎設施提供者」的角色。從晶圓製造、封裝測試，到記憶體、散熱與關鍵零組件，多數重要環節集中於台灣、韓國與中國等地。

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舉例而言，先進晶片製造、DRAM記憶體以及伺服器代工等關鍵環節，幾乎皆由亞洲供應鏈主導，形成高度不可替代的產業定位。這種結構也意味著，無論AI應用最終由哪一家軟體或平台企業勝出，亞洲企業都能持續受惠於算力需求的擴張。

其次，從市場表現來看，亞洲科技股在AI時代已展現出更強的成長動能。數據顯示，自生成式AI興起以來，亞洲科技指數表現明顯優於全球與美國科技股，反映市場對亞洲供應鏈價值的重新評價。這樣的趨勢亦來自企業基本面改善，包括營收與獲利成長優於全球同業，以及評價水準相對合理，使亞洲科技股具備進一步「評價重估」的空間。

另一個值得關注的趨勢，是亞洲科技產業結構的升級。過去市場對亞洲企業的印象多停留在低毛利製造，但隨技術門檻提升，許多企業已成功進入高價值領域，例如先進製程、AI晶片封裝與高速運算材料等。以半導體產業為例，技術演進從7奈米邁向2奈米，搭配先進封裝技術，提升產品附加價值，也顯著改善企業議價能力與獲利結構。

亞洲獨角獸與AI硬體巨頭的完美結合

同時，亞洲市場在創新能量上亦不容忽視。亞洲目前已孕育約四分之一的全球獨角獸企業，且新創公司數量持續增加，顯示區域內部已逐步形成完整的科技創新生態系。配合相對較低的工程師成本與充沛的人才供給，亞洲企業在長期競爭力上具備成本與規模優勢，有助於支撐未來獲利成長。

在投資配置上，亞洲科技亦提供良好的分散效果。相較於以美國大型科技股為主的全球科技指數，亞洲科技投資涵蓋更多半導體、電子零組件與製造服務等領域，能更全面反映AI產業鏈的不同環節。此外，亞洲科技與美股科技的相關性相對較低，有助於降低投資組合波動度。

短期市場仍面臨不確定因素，例如地緣政治風險與能源價格波動，可能透過成本上升與市場情緒影響科技股表現。然而，目前觀察顯示，此類風險對企業訂單與需求的直接衝擊仍有限，主要影響反映在評價壓縮而非基本面惡化。

與其押注單一應用 不如擁抱硬實力

整體而言，AI產業的發展仍處於基礎建設擴張階段，未來數年資料中心、伺服器與相關零組件需求預期將持續成長。在此背景下，亞洲科技供應鏈憑藉其關鍵地位與產業升級趨勢，有望在中長期維持穩健成長動能。投資人與其僅聚焦於終端應用或單一AI企業，不如從產業鏈角度出發，在這場全球AI競賽中，亞洲科技企業正是支撐整個生態系不可或缺的核心力量。

（作者為瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管）

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