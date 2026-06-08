〈財經週報-國際展望〉AI成為台灣經濟最強靠山 全球市場仍受通膨與地緣政治牽動

聯準會官員態度轉向鷹派，新任聯準會主席Kevin Warsh上任即面臨抗通膨考驗。（路透）

■張詠婷

近一週全球金融市場仍處在地緣政治風險升溫與風險資產持續創高同時存在的狀態。美國與伊朗談判進展仍是近期影響市場風險偏好的關鍵變數，雙方在核心談判條件上仍存在分歧。中東局勢反覆、美國通膨數據再度引發市場討論，但資金並未明顯撤離股票市場，反而持續集中於AI相關產業與具成長性的科技資產。從資金流向來看，市場參與者現階段更在意企業獲利與產業成長趨勢，而非短期事件風險本身。

Kevin Warsh迎鷹派考驗 降息恐受限

聯準會（Fed）最新公布的會議紀要顯示，決策官員對通膨風險的擔憂較市場預期更為明顯。從近期官員發言來看，態度明顯轉向鷹派，觀察近期通膨風險有再度升高的跡象，降息空間將受到限制。新任聯準會主席Kevin Warsh本月將首次參與利率決策，旋即迎來高通膨及多數委員轉向鷹派的考驗，雖然市場普遍認為其政策立場較具市場導向，甚至一度期待貨幣政策轉向較為寬鬆，但在通膨仍高於目標的環境下，預期聯準會決策仍將受到經濟數據與委員會共識所約束。能源價格再度成為通膨干擾因素，若油價持續維持高檔，不僅可能放緩通膨降溫速度，也將提高市場對高利率環境延續時間的預期。因此，油價走勢將是觀察下半年通膨路徑與聯準會政策變化的重要指標。

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台灣AI經濟開外掛 Q1成長率驚天衝上14.55%

台灣金融市場近期在AI題材持續推升股市成交量與融資需求的帶動下，市場短期資金需求明顯增加，貨幣市場利率自年初以來持續走升，公債與央行存單得標利率亦同步墊高，逐步反映資本市場熱絡所帶來的資金需求壓力。台灣是亞洲國家中最受惠於AI投資浪潮的經濟體之一，主計總處近期將第一季經濟成長率上修至14.55%，全年經濟成長率亦有機會維持高檔。主要成長動能來自全球大型雲端服務業者持續上調資本支出預測，以及AI相關半導體需求維持強勁，這使台灣出口表現明顯優於區域平均水準，也成為支撐台灣經濟成長的最強靠山。通膨方面，雖然電價調整與服務類價格上漲持續推升物價，在油價平穩機制下，油料費漲幅相對亞鄰國家溫和，台灣通膨相對全球各國的壓力仍較低。

亞洲主要國家近期公布的通膨數據顯示，能源與食品價格仍是推升物價的重要因素。在日本，食品價格上漲已逐漸影響民眾消費信心，也使政府開始積極討論食品消費稅減免方案。目前執政黨內部傾向以限時性減稅作為短期紓困工具，部分方案甚至主張暫時將食品消費稅降至零。而歐元區面臨的挑戰不僅來自能源價格本身，近期公布的採購經理人指數PMI調查顯示，能源與原物料成本上升持續推高製造業投入價格，部分企業已開始將成本轉嫁至終端市場。在國際油價可能維持高檔震盪的情境下，全球通膨下行速度可能較市場原先預期緩慢，能源成本傳導至服務業及核心通膨的跡象已經逐漸開始顯現。

油價只是表象 市場下半年的真正考驗：通膨路徑與終端需求

展望下半年，市場真正需要觀察的不只是油價本身，而是高油價是否透過通膨壓力影響各國央行的貨幣政策路徑，以及是否開始對企業獲利與終端需求造成實質衝擊。若能源價格維持高檔，但通膨升溫幅度仍在可控範圍內，且企業獲利與AI投資週期持續擴張，風險資產未必因此改變中期趨勢，市場評價最終仍將著重企業獲利與成長前景；反之，若高油價進一步推升通膨，迫使主要央行採取升息動作，同時侵蝕企業獲利與消費動能，市場對風險資產的評價邏輯才可能出現實質轉折。

（作者為聯邦投信固定收益部基金經理人）

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