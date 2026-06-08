〈財經週報-台股Q3操作策略〉北美雲端巨頭點火 光通訊迎高速爆發

全球 AI 專用光收發模組市場預估將從165億美元，一舉擴大至260 億美元，年增率高達 57%。（法新社）

記者王憶紅／專題報導

2026年光通訊股價與營收表

受惠AI資料中心加速建置，以及規格升級，光通訊在AI資料中心的扮演角色越來越重要，市場法人指出，在需求帶動，以及新客戶、新產品陸續推出下，光通訊族群包括聯亞（3081）、光聖（6442）、華星光（4979）、波若威（3163）、聯鈞（3450）等下半年營運可望較上半年成長，不過，由於不少個股本益比過高，因此一旦台股劇烈震盪，光通訊就會被優先砍出，建議逢低布局為宜。

根據研調機構集邦科技TrendForce調查指出，北美超大型資料中心流量持續成長，促使Google、Microsoft與Meta等雲端巨頭加碼部署GPU（圖形處理器）與AI伺服器，進一步帶動高速光連接採購需求，全球AI專用光收發模組市場規模將從2025年的165億美元，一舉擴大至2026年260億美元，年增超過57%。

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聯亞大下半年 大啃AI資料中心肥單

聯亞受惠2吋升級3吋基板製程、後段合作夥伴產能逐步增加，以及3.2T產品下半年可望量產，全年營收可望有2位數增幅，而為解決缺料問題，聯亞已與日商Sumitomo Electric簽訂5年長約，綁定磷化銦（InP）供給，以及持續增加資本支出，顯示聯亞對未來展望樂觀。

光聖主要大客戶持續在美國擴建數據中心，亞洲市場除新加坡、馬來西亞標案外，泰國標案可望在年底取得，而除既有產品外，高規格的13824高芯數產品下半年將小量出貨，整體而言，下半年表現將較上半年佳。另外，轉投資合聖科技的光纖陣列（FAU）產品已送樣美系大廠認證，預計下半年小量試產，明年量產。

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