〈財經週報-台股Q3操作策略〉AI主戰場從雲端走向實體 機器人族群迎商業化元年

2026年機器人股價與營收表

記者方韋傑／專題報導

實體 AI時代來臨，台廠憑藉全球領先的半導體全方位切入具身智慧供應鏈。（中央社）

人工智慧（AI）浪潮從大型語言模型逐步延伸至實體世界（Physical AI），帶動機器人產業成為市場關注的新焦點。隨著全球製造業缺工問題加劇，加上AI運算能力持續提升，市場普遍預期人形機器人、協作型機器人及智慧自動化設備將成為下一波成長主軸，也讓機器人族群成為第三季台股值得留意的新興題材。

達明機器人加速工廠落地 下半年營運看旺

從產業鏈來看，台灣在Physical AI時代具備完整優勢。達明（4585）執行長陳尚昊認為，台灣不僅擁有全球領先的半導體與伺服器產業，更具備豐富的製造場域，可提供大量真實情境作為AI訓練基礎。此外，從晶片、馬達、減速機到系統整合皆已形成完整供應鏈，有利於台灣在全球機器人產業中扮演重要角色。達明也看好下半年營運優於上半年，並將原本為人形機器人開發的Training-based技術導入單臂與雙臂機器人產品，加速工廠場域商業化落地。

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除了製造應用外，人形機器人的技術也正快速推進，所羅門（2359）近期宣布整合NVIDIA NemoClaw架構，透過多個AI代理（AI Agent）協同運作，讓機器人具備推理、感知、移動與操作等能力。該公司認為，未來人形機器人將可在工廠、物流倉儲、零售及公共基礎設施等場域執行巡檢、品質檢測及物料搬運等工作，進一步加速Physical AI商業化進程。

在應用落地方面，和椿（6215）則積極朝向「機器人整合專家」轉型，新任董事長張以昇表示，未來將透過AI機器人協助解決各產業缺工問題，並持續拓展醫療照護、倉儲物流及高風險工業環境等應用市場。隨著更多模組化產品及智慧解決方案推出，預期下半年可望成為營運新動能來源。

法人分析，AI產業發展已從單純運算能力競賽，逐步邁向結合感知、決策與行動能力的Physical AI階段。隨著輝達等國際大廠持續投入相關生態系建設，以及企業導入自動化需求增加，機器人產業有機會複製AI伺服器過去幾年的成長軌跡，成為台股下一波值得關注的重要族群。

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