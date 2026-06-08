〈財經週報-台股Q3操作策略〉AI多元應用爆發 IC設計廠Q3續衝

2026年IC設計廠股價與營收表

記者卓怡君／專題報導

台股IC設計族群憑藉技術優勢大啃國際訂單大軍，已成為第三季最重要的投資焦點。（資料照）

AI（人工智慧）快速發展，IC設計產業扮演關鍵角色，自前年起，IC設計業者便將發展重心集中在AI相關應用，信驊（5274）靠著BMC（遠端伺服器控制晶片）躍為台股股王，股價破萬元；IC設計龍頭聯發科（2454）更跨足AI ASIC（客製化晶片）領域，成功奪下Google TPU訂單；創意（3443）也順利取得Google CPU下一代訂單；世芯-KY（3661）AWS 3奈米AI加速器專案第三季開始放量，預期第三季台股，IC設計族群仍是重要焦點。

大啃 Google、輝達雙大單 聯發科獲外資調升評等

聯發科因調高今年ASIC業績預估一倍之多，獲得外資法人重新評價，股價短短一個月之內大漲1倍，外資認證聯發科為亞洲最純正Google TPU概念股，下一代2奈米TPU成長潛力優於預期，更參與1.4奈米TPU v10「Icefish」專案，預料將支撐2029年之後更強勁的成長動能，2025至2028年營收CAGR（年複合成長率）接近50%；聯發科最近更與輝達（NVIDIA）強強聯手，合作打造的超級晶片NVIDIA RTX Spark，開啟AI PC新篇章，讓消費型個人電腦具備前所未有的裝置端AI超級運算能力，為未來營收增添新的動能。

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信驊董事長林鴻明表示，AI客戶需求相當強勁，訂單不是問題，問題出在供應鏈缺料，主要是載板供應不足，部分訂單延到明年，原預估第三季缺料可大幅紓解，現在需等到第四季紓解後，才可大幅放量，今年下半年營收將較上半年明顯成長；展望明年，訂單量相當龐大，較今年可望再有相當幅度的成長。

創意總經理戴尚義表示，未來ASIC設計服務，已不只是單純的設計及晶圓產能提供，更需要加入異質封裝整合、系統架構測試、提升算力能效與資源整合，ASIC憑藉其客製化、省電、快速上市的優勢，今年將迎來「客製化算力」的快速成長期，創意受益於這股浪潮，提供客戶CoWoS與Physical Design的專業支援，協助客戶開發AI加速晶片，預期在2奈米及3奈米等先進製程專案將維持健康動能。

世芯-KY董事長沈翔霖表示，雖然過去三年GPU（繪圖處理器）主導整體AI運算市場，但ASIC（客製化晶片）具備成本效益、差異化優勢，未來有機會取代部分GPU的只有ASIC，儘管ASIC的市場規模要超越GPU可能還需要一段時間，但ASIC目前成長動能比GPU更強，正進入新一波高速成長期，看好未來營運成長動能。

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