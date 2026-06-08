〈財經週報-時事求是〉高點之後的挑戰

台股連年大漲，高檔波動雖激烈，投資熱依舊，近4年多來新開戶者就超過300萬人。（資料照）

■魏錫賓

從2025年底往前看10年，台股上市加權股價指數大漲2.47倍，而截至上週五止，今年以來又再漲55.6%。台股盛世前所未見，牛市似成慣常狀態，投資人只怕未跟上獲利機會；2021年底之後近4年多來，原本沒有帳戶的新開戶者已超過300萬人，全民投資運動愈演愈烈。只是當市場太過樂觀，風險總是加速累積。

台股持續從歷史高點向上突破，不到一年時間漲幅就超過一倍，近幾年股市與過去相比有多強？在2000年之後，若不算今年，上市加權股價指數有8年的漲幅超過20%，其中有6年是集中在最近的7年。2003年雖上漲32.3%，但2002年已下跌19.8%，而2009年雖飆升78.3%，可是2008年先急跌了46%，這2個急漲年都有前一年基期較低的背景；最近幾年的連續上漲，才真的是幾乎不回頭的狂奔。

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最近幾個交易日，台股終於再面臨下跌壓力。股市有漲有跌本是常態，超漲超跌也不奇怪。下跌的原因，可能是業績跟不上、外在環境劇變，但也可能只是投資人心態的調整，不管是美國聯準會（Fed）貨幣政策的可能轉向或AI應用的獲利久未發酵，都可以是理由；然而，股價一時的修正，也無需立刻失去信心。

股市長短期波動的判斷，有各種派別，而觀察股價的合理性，也有許多不同指標。台股近幾年的歷史性大突破，是伴隨著產業結構的升級，由AI發展提供了基本面的支撐。產業趨勢不會立刻轉向，可是投資人並非不會過度樂觀，經常被引用的本益比或殖利率，就是常見的衡量工具，可以做為簡單判斷的依據。

以本益比來看，2026年5月上市、上櫃公司的整體本益比分別為30.8、40.45倍，都處在金融危機期間（企業虧損拉高本益比）外的歷史高點，也是2010年後的新高。

雖然目前台股本益比遠高於一般時期，可是未來企業獲利能否增加更是觀察的重點。證交所與櫃買中心每月公布的大盤本益比是以當月底的上市櫃公司股票總市值除以最近四季財報的純益而得。上櫃股價指數在2026年5月底雖較前一個月底大漲15%；不過，因2026年第一季財報在5月中公布，公司獲利較前一年同期攀高，在加上新一季的純益後，5月底的本益比反而從4月底的41.63降至40.45。從這樣的角度來看，AI成為獲利的引擎，而不僅是股價上漲的題材而已。

國內外的AI領頭企業都認為新發展才開始，未來幾年可以樂觀期待；不過，業績或許如此，可是提早反應的股價，或許需要更強勁的獲利證明才能續揚。當然，一時的急修正不一定要悲觀，從歷史上看，股市的下跌，總是會漲回來，只是時間的問題而已；時間的問題，卻經常就是投資人在意的關鍵。

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