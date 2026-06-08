〈財經週報-台股Q3操作策略〉AI熱潮驚煞車 台股急漲急跌的下一步

台股5月大漲5,806 點單日成交量突破兆元，傳統的「五窮六絕」淡季效應失效。（中央社）

記者卓怡君／專題報導

台股搭上AI狂飆馬車，有如無敵鐵金剛，隨著美股持續噴出，輝達執行長黃仁勳訪台有如財神爺出巡狂放利多，台股頻創歷史新高，成為全球市值第五大股市，劍指5萬點，在AI商機爆發下，「五窮六絕」失效，台股多頭行情自4月起一路驚驚漲，全民瘋台股，5月台股累計開戶人數達1,433.2萬人，續創歷史新高，平均每10個人就有超過6個人以上有開證券戶。

台股大怒神來了？ 專家示警Q3拉回風險

但隨著主動式台股ETF引發搶購，融資金額飆升，台股位階已高，短線過熱風險浮現，動輒出現單日逾1,000點的大怒神走勢，油價居高不下，美國今年是否降息牽動股市敏感神經，台股第三季操作難度增高，並存在拉回修正的風險，法人建議宜慎選具基本面且展望佳的族群，而AI仍是第三季投資主旋律。

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台股牛氣沖天，近來街頭巷尾最熱門的話題就是台股。台股自5月起單日成交量突破兆元，5月大漲5,806點、漲幅14.9%，創近10年同期最佳表現，股民借錢炒股，券商「不限用途借貸」已快被借光，據金管會統計，5月底券商不限用途款項借貸的資金融通餘額約1兆2,546億元，較去年底增加6,143億元。

宏遠投顧指出，台積電（2330）及聯發科（2454）領軍科技股，台北電腦展時科技股股價又啟動一波大漲，但經過第二季的大漲，提防第三季修正，雖然市場預期FED（美國聯準會）降息，但戰爭因素導致油價大漲後、通膨增溫反而可能出現升息，或有意外利空，未來美股增添隱憂，不過若能適度修正後，科技業進入下半年出貨旺季、美股整理完再上漲，年底台股指數或有機會挑戰5萬點。

台股有基之彈 拉回就是極佳加碼點

統一投信投研團隊表示，近期市場焦點高度集中在AI產業的發展驗證，從代理AI生態系持續發展，及AI巨頭們亮眼的財報及展望，皆確立AI基礎建設需求正從四大雲端服務商，擴散至主權AI與更廣泛的企業客戶，整體產業鏈蓬勃發展。此一趨勢不僅鞏固了台灣在全球供應鏈的核心地位，更意味著AI的長期成長故事遠未結束，台股仍有機會震盪向上。

野村投信指出，全球AI巨頭龐大的資本支出，最終都將轉化為相關供應鏈的訂單、營收及盈餘，而台灣正是AI供應鏈的重心，投資價值已不可同日而語。主計總處預估今年台灣出口可望成長40％、經濟成長率上修至9.64％，為近16年新高，因此，台股的多頭格局是「有基之彈」，只要AI投資循環仍在上升階段，台灣AI供應鏈將持續受惠，股市若遇拉回整理仍是極佳的加碼時點。

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