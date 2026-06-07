新制勞退自提 高薪族逾半提滿 低薪族不到6%

勞退新制規定雇主每月提撥最低六％的退休金至勞工「個人退休金專戶」，勞工每月也可自願提撥最低一％、最高六％退休金，可享免稅與分紅雙重套利。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據勞動部最新統計，到今年三月底，正在提繳新制退休金的七八三萬名勞工中，僅一四四萬人、十八．四％參與自願提繳，且呈現極端兩極化趨勢。月薪十一萬元以上的高薪族有過半（五十一．八五％）「提好提滿」，同時享受免稅與分紅的雙重套利；反觀月薪二．九萬元以下的低薪族，因無力存錢，自提率連六％都不到。

參與勞退自提 可享免稅與分紅雙重套利

勞退新制規定雇主每月提撥最低六％的退休金至勞工「個人退休金專戶」，勞工每月也可自願提撥最低一％、最高六％退休金，自提金額可從當年度個人綜合所得總額中全數扣除，所得稅率越高者，省下的稅金就越多。

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勞動部勞動福祉司長黃維琛指出，新制勞工若希望未來每月能領取高額退休金，首先要盡可能讓自己的專戶「本金」增加，參與自提如同本金「翻倍」；其次，不可忽視「複利」的效果，超過二十年、達三十年的複利效果最為驚人。

勞保局相關統計顯示，新制勞工選擇月領退休金的，平均每月只有六三〇〇多元，因金額太低，不少民眾乾脆「一次領」。黃維琛解釋，因勞退新制實施至今僅二十一年，退休勞工若沒有自提，僅靠雇主提撥，累積的本金少，收益分配自然偏低。

以一位二十五歲開始工作，領取最低工資二萬九五〇〇元、薪資成長率以「每人每月經常性薪資年化成長率一．五二％」的勞工為例，雖然一開始每月雇主僅提撥一七七〇元，若勞工也自提六％，等同每月存入三五四〇元本金、一年四萬二四八〇元。

隨著薪資成長，雇主提撥與勞工自提也跟著增加，若規劃六十歲開始申請月領退休金，這三十年存入的本金為一九八萬八四九六元，以新制勞退成立二十一年的平均年報酬七．六四％計算，三十年複利將滾出約八四二萬元，退休後每月可領六萬四四六三元；若不自提月領則減半。

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