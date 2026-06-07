勞動部研議修法 勞退舊制銜接新制 開立專戶且可自提

勞動部研議修法，讓舊制勞工結清退休金後轉存新制專戶並開放自提。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕立委與勞工團體不斷為全國十一萬「純舊制」勞工請命，希望可「提前結算舊制退休金」存入個人專戶，以享受新制帳戶投資收益。據透露，勞動部正密集規劃新方案，方向是研議讓舊制勞工結清退休金後轉存新制專戶並開放自提，首要解決的是如何透過修改法規，讓舊制勞工可開立「個人專戶」參與自願提繳。

根據勞動基準法，勞工要請領舊制退休金，若不是已年滿六十五歲的強制退休條件，就需符合「工作十五年以上年滿五十五歲」、「工作二十五年以上」，以及「工作十年以上年滿六十歲」三種「自請退休條件」之一。

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官員表示，這些已達「自請退休」條件的勞工，卻未達勞保退休年齡，且勞工仍有繼續工作意願，雇主是否願意先行結算退休金？仍需主管機關與各方進一步溝通。

勞工退休金條例（勞退新制）二〇〇五年七月上路，在職勞工可自選要繼續適用勞退舊制或參與新制。雖然舊制年資無法「帶著走」，但舊制的退休金，按照勞工的工作年資，前十五年每滿一年給予二個基數，超過十五年每滿一年給予一個基數，最高四十五個基數，明顯比新制每月雇主僅提繳六％更好，因此有部分已累積較長年資的勞工選擇舊制。

官員說，舊制勞工滿四十五個基數後，之後的工作年資不但完全無法累積退休金，雇主提存在台銀「勞退準備金提存專戶」中的退休金，每年亮眼的收益全都進了雇主口袋；對比勞退新制的勞工，個人退休金帳戶亮眼的投資績效，難免有相對剝奪感。

純舊制勞工11.5萬人 25％已達基數上限

勞動部統計，截至去年，純舊制勞工約有十一萬五三二七人，分布於一．五萬家事業單位。其中約八十八％已符合退休要件，更有約二十五％已達四十五個基數上限，即使持續工作，退休給付也不再增加。

官員私下分析，舊制勞工的退休金依退休前六個月的「平均工資」計算，若雇主願意「成全」已達四十五個基數的勞工提前結算退休金並存入專戶，目前的「平均工資」應較日後強制退休時低，而勞工得以獲得複利滾存利益，未來的退休生活保障提升，對社會安定有所助益，可說是「三贏」結果。

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