美股黑色星期五》比特幣、貴金屬大逃殺 金價今年漲幅回吐 比特幣閃崩5字頭

在美國勞工部公布五月就業報告後，股票、債券、黃金與比特幣全面下挫。比特幣5日一度暴跌7％至59101美元，為2024年10月以來首度跌破六萬美元。。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕在美國勞工部公布五月就業報告後，股票、債券、黃金與比特幣全面下挫。強勁的就業數據推升市場對聯準會（Fed）今年升息的押注，對黃金造成不利影響，金價今年以來的漲幅全數回吐。

彭博報導，遠高於預期的就業成長推升債券殖利率與美元，促使現貨金價五日下跌，一度跌三．六％、報每英兩四三一五．三五美元，抹平今年以來漲幅。中東緊張升高能源價格，強勁的勞動市場為聯準會敞開升息之門，而在一般狀況下，升息對於不孳息的貴金屬較不利。

請繼續往下閱讀...

布朗兄弟哈里曼公司全球市場策略主管哈達德說，「黃金面臨實質殖利率上升與美元走強的雙重壓力」。如果跌破作為長期動能指標的兩百日移動均線，恐有進一步下跌的風險。

市場押注美最快10月升息機率60％

在就業報告出爐後，被認為是聯邦公開市場委員會（FOMC）中最鷹派的克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈馬克指出，由於勞動市場似乎處於平衡狀態，短期內升息或許是適當的。市場押注聯準會最快十月升息的機率約六十％，在就業報告公布前，市場預期下一次升息是在明年三月。

Blue Line Futures首席市場策略師史崔伯說，科技股的領跌也加劇黃金的拋售，因為一些投資人削減持倉部位，以彌補其他領域的虧損。除黃金外，銀價重挫逾八％、報每英兩六十八．一六美元，鉑金和鈀金也下跌；彭博美元指數上漲〇．六％。

比特幣五日一度暴跌七％至五九一〇一美元，為二〇二四年十月以來首度跌破六萬美元。自去年十月創下十二．六萬美元最高紀錄以來，比特幣已蒸發逾一半市值。

過去十年，比特幣在風險資產中地位舉足輕重，然而當人工智慧（AI）崛起成為最新的科技大宗商品後，投資人的注意力轉移，AI取代了加密貨幣成為熱門投資趨勢。

債券價格下挫推動美國公債殖利率走高，在投資人預期聯準會將上調短期利率下，兩年期公債殖利率飆升至四．一六％，創十六個月來最高點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法