市場對Fed降息幾絕望 華爾街恐慌性拋售 台指期夜盤崩3千點 台股週一壓力測試

華爾街恐慌性拋售。費城半導體指數週五大跌逾10％，波及台指期夜盤終場狂跌3006點，創下史上最大跌點。（彭博）

〔記者高嘉和／台北報導〕美國五月就業數據遠超預期，市場對聯準會（Fed）年內降息幾乎絕望，引發華爾街恐慌性拋售。費城半導體指數週五大跌逾十％，波及台指期夜盤終場狂跌三〇〇六點，創下史上最大跌點；台股週一（八日）將面臨現貨與期貨市場的雙重壓力測試。

台指期夜盤大跌逾三〇〇〇點，以大台指為例，單口帳面估損失達六十萬元、小台指也有十五萬元；因跌幅超過保證金，僅配置最低原始保證金的留倉散戶，當盤中風險指標跌破二十五％斷頭紅線，一覺醒來恐已遭系統強制砍倉。

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期貨商主管說，若權益數跌破「維持保證金（大台約四十四．三萬元）」、但還沒到二十五％斷頭紅線的多單，週一早盤將面臨「限時補足原始保證金」壓力；若中午十二時前沒把錢補足，期貨商將發動第二波人工強制砍倉。隔日期貨商申報「違約交割」，期交所將公布違約總金額與人數，才能看出這次「夜盤風暴」對市場的傷害有多大。

週一現貨若複製期貨跌勢

高槓桿融資戶 首當其衝

現貨市場也面臨壓力測試。台股週五收盤約四萬五〇〇〇點，若週一現貨「複製」期貨跌勢，首當其衝是高槓桿的融資戶，原先在一四〇％至一五〇％邊緣的整戶融資維持率，恐在週一盤後瀕臨一三〇％的追繳紅線，台股恐陷入多殺多窘境。

但大型券商主管強調，近來不少券商因風控與額度滿水位，普遍緊縮融資，整體融資維持率反而在一七〇％以上，連槓桿型ETF都嚴格控管，且融資戶成本大多買在三萬多點水位，就算出現極端狀況，「災情」也不會太嚴重。

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